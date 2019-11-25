PUBG Corporation, yeni bir araç durdurucu olan Çivi Kapanı, Vikendi’nin binalarında ve arazisinde bazı değişiklikler yapan, takımınızı zafere götürmek için yeni bir yöntem ve daha fazlasını içeren PC Güncelleme 5.2’yi yayınladı. Artık oyuncular köprü kamplarını bir üst seviyeye çıkarabilir veya yeni eklenen Çivi Kapanı ile uzun ve dar yollardaki kaçışlarını koruyabilirler. Bu çivili sürprizleri, lastiklerinin hızlı ve etkili bir şekilde patlaması için yaklaşmakta olan bir aracın gideceği yola yerleştirin. Tüm savaş alanlarına yayılan çivi kapanlarının her biri yalnızca tek bir aracı etkiler ve bir kez yerleştirildikten sonra tekrar kaldırılamaz..

Vikendi’nin karlı yamaçlarında da bazı güncellemeler oluyor. Vikendi’nin önemli konumlarından birçoğunda, harita navigasyonunu ve eşleşme akışını iyileştirmek için bazı yenilikler yapıldı. Oyunu geliştirmek için bazı binalar kaldırıldı veya değiştirildi. Yüksek binalardan elde edilen görüş alanı yapısal değişikliklerle düzeltildi.

Takım kaderinin sorumluluğunu almak isteyen oyuncular, artık Yol Noktası sistemini kullanabilirler. Haritanız açıkken, belirli alanları ekibinizin takip edebilmesi için haritaya dört adet yol noktası yerleştirebilirsiniz.

5.2 Güncellemesi şimdi PC sunucularında yayında ve önümüzdeki hafta konsollara geliyor. Rotanızı çizin, yeni araziyi keşfedin ve izinizi 5.2 Güncellemesi ile kapatın! Senin Kavgan. Senin Hikayen. Senin Savaş Alanın.

Tüm yama ayrıntılarını görüntülemek için en yeni yama notlarına buradan göz atın: https://www.pubg.com/2019/11/13/pc-update-5-2-now-on-the-test-server/