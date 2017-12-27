Black Desert Online’da Ninja sınıfı ve Klan Savaşları heyecanı!

MMORPG oyunu Black Desert Online’a yeni yama ile Klan Savaşları, Kızıl Arena gibi özellikler eklendi. 28 Aralık’ta gelecek yama ise oyundaki 8. sınıf olan Ninja sınıfını kullanıma açacak

Oyuna dönük yoğun ilgi sonrasında, Türkiye ve MENA bölgesine hizmet veren beşinci sunucuyu devreye alan yapımcı şirket Pearl Abyss, oyun içi etkinliklerle de Black Deset Online heyecanını canlı tutuyor

Kendi grafik motoru Black Desert Engine’i kullanarak türünün en farklı ve gelişmiş oyunu hâline gelen Black Desert Online, yayımlanan yamalar ile gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. 20 Aralık’ta yayımlanan yama ile MMORPG oyunununa Kızıl Arena savaş modu, Klan Savaşları ve at yakalamada bir yenilik eklendi.

Kızıl Arena’ya ışınlanın, özel savaşa katılın

Önceki haftalarda yapılan Klan Kuralım etkinliği ile klan kuran veya herhangi bir klana katılan oyunculara 20 bin EXP puanı ve oyunda geçerli 30 milyon gümüş para gibi ödüller verileceğini duyuran Pearl Abyss, şimdi de Klan Savaşları özelliğini etkinleştirdi. Böylece savaşlara katılan klan üyeleri, savaşarak ait oldukları klana ödül ve puan getirebilecekler.

Kızıl Arena adlı yeni savaş modu ise oyuncuların Mediah bölgesindeki bir kaleye ışınlandıktan sonra, en az 2 en fazla 60 kişiden oluşan takımlara girerek savaşmalarını sağlıyor. 20 dakika süren karşılaşmalarda normalde geçerli olan PvP modundaki kurallar yerine, özel kurallar işliyor.

Bu modda, karşı takımdaki rakibin savaş puanı savaş sırasındaki başarısına karşı değişiklik gösteriyor. Yenilen düşmanların puanlarının yüksekliği oranında puan kazanılabiliyor. Ana ekrandan ulaşılabilen bu modun yanında, oyundaki at yakalamada da değişikik yapılmış. Bugüne dek 1. ve 2. Aşamadaki atlar yakalanıp eğitilebilirken, artık 3. Aşamadaki atlar da yakalanabilecekler

Oyuna 28 Aralık yamasıyla yeni bir sınıf eklenecek. Hareket kabiliyeti ve saldırı kabiliyetleri yüksek olan Ninja sınıfı, kılıç ve ninja yıldızı kullanabilecek. Ninja sınıfı, hafif zırhı sayesinde çevik davranabilirken, aynı sebeple savunma konusunda da dezavantaja sahip olacak.

Ödüllü oyun içi etkinlikler hız kesmiyor

Black Desert Online’daki oyun içi etkinlikler dur durak bilmiyor. Bugüne dek birçok oyun içi hediyenin yanı sıra oyun dizüstü bilgisayarı, ekran kartı gibi ödülleri de hayranlarına kazandıran Black Desert Online’da 28 Aralık’a kadar geçerli bir aktivite de kazananları ödüllendirecek. 1 Kara Taş (silah) ve 1 Kara Taş (zırh) ödüllü etkinlikte kazananlar arasından belirlenecek 300 kişi de İnci Kutusuna sahip olacak.

4 Ocak 2018 tarihinde duyurulacak olan kazananlardan biri olmak için sırasıyla, Edana’nın İzleri görevini tamamlamak, Velia Depo Yöneticisi ile konuşmak, ana beceri komutlarını kullanmak, Heidel Pazaryeri Sorumlusu ile konuşmak ve bir klana katılmak gerekiyor.

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