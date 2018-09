BLAST Pro Series İstanbul programı belli oldu

Esporun Formula 1’i olan ve dünyanın en başarılı 6 CS:GO takımının kıyasıya mücadele edeceği BLAST Pro Series İstanbul’a sayılı günler kala heyecan giderek artıyor. Türkiye’de gerçekleşecek ilk uluslararası espor organizasyonu olma özelliğini taşıyan BLAST Pro Series İstanbul’un programı belli oldu.

Sadece Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan CS:GO’nun Türkiye’deki ilk uluslararası turnuvası olan BLAST Pro Series İstanbul’un şampiyonu 29 Eylül Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak final maçı ile belli oluyor. Dünyanın en iyi CS:GO takımları arasında yer alan Space Soldiers, Astralis, Made in Brazil, Ninjas in Pyjamas, Virtus Pro ve Cloud 9 takımlarının 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edeceği turnuva, kapalı alanda ve ekran karşısında ışık şovları eşliğinde izleyenlere eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor. Bu heyecana ortak olmak için biletlere www.mobilet.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

PROGRAM:

29.09.2018 CUMARTESİ

12.30 Kapı Açılışı

13:30 BLAST Pro Series İstanbul Büyük Açılışı

– Koltuklarınızda yerlerinizi alın, bunu kaçırmak istemezsiniz!

14:00 Raund 3 Karşılaşmaları

Made in Brazil vs Space Soldiers

Astralis vs Cloud9

Virtus.Pro vs NiP

15:20 Raund 4 Karşılaşmaları

Cloud9 vs Space Soldiers

NiP vs Astralis

Made in Brazil vs Virtus.Pro

16.40 Raund 5 Karşılaşmaları

Space Soldiers vs Virtus.Pro

Cloud9 vs NiP

Astralis vs MIBR

18:00 BLAST Stand-Off

BLAST 1v1 Haritasında Stand-Off Üçüncülük Karşılaşması

18.30 Profesyonelleri Yen w. Sürpriz Takım

Profesyonel bir takıma karşı sahnede maç yapma şansı

18.50 Walk On Show Büyük Finali

19.00 Büyük Final Başlangıcı

Tek oyun – Tek Şampiyon (BO3)

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

