BLAST Pro Series İstanbul programı belli oldu

Esporun Formula 1’i olan ve dünyanın en başarılı 6 CS:GO takımının kıyasıya mücadele edeceği BLAST Pro Series İstanbul’a sayılı günler kala heyecan giderek artıyor. Türkiye’de gerçekleşecek ilk uluslararası espor organizasyonu olma özelliğini taşıyan BLAST Pro Series İstanbul’un programı belli oldu.
Sadece Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan CS:GO’nun Türkiye’deki ilk uluslararası turnuvası olan BLAST Pro Series İstanbul’un şampiyonu 29 Eylül Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak final maçı ile belli oluyor. Dünyanın en iyi CS:GO takımları arasında yer alan Space Soldiers, Astralis, Made in Brazil, Ninjas in Pyjamas, Virtus Pro ve Cloud 9 takımlarının 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edeceği turnuva, kapalı alanda ve ekran karşısında ışık şovları eşliğinde izleyenlere eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor. Bu heyecana ortak olmak için biletlere www.mobilet.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
PROGRAM:
29.09.2018 CUMARTESİ
12.30 Kapı Açılışı
13:30 BLAST Pro Series İstanbul Büyük Açılışı
– Koltuklarınızda yerlerinizi alın, bunu kaçırmak istemezsiniz!
14:00 Raund 3 Karşılaşmaları
Made in Brazil vs Space Soldiers
Astralis vs Cloud9
Virtus.Pro vs NiP
15:20 Raund 4 Karşılaşmaları
Cloud9 vs Space Soldiers
NiP vs Astralis
Made in Brazil vs Virtus.Pro
16.40 Raund 5 Karşılaşmaları
Space Soldiers vs Virtus.Pro
Cloud9 vs NiP
Astralis vs MIBR
18:00 BLAST Stand-Off
BLAST 1v1 Haritasında Stand-Off Üçüncülük Karşılaşması
18.30 Profesyonelleri Yen w. Sürpriz Takım
Profesyonel bir takıma karşı sahnede maç yapma şansı
18.50 Walk On Show Büyük Finali
19.00 Büyük Final Başlangıcı
Tek oyun – Tek Şampiyon (BO3)
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI