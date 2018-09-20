Call of Cthulhu’nun yeni oynanış trailer’ı yayınlandı

Cyanide Studios tarafından geliştirilen Call of Cthulhu oyununun yeni oynanış videosu trailerı yayınlandı.
Macera korku türündeki oyunda, Özel Dedektif Edward Pierce olarak Darkwater adasındaki aile cinayetini araştıracağız. Cinayetin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken tarikatların, komploların ve hatta Lovecraft’ın Eskilerinin arasında zihnimizi hayli zorlayacak bir deliliğe sürükleneceğiz.
Oyunun oynanış videolarında atmosferin yanı sıra RPG öğeleri hakkında da bilgiler veriliyor. Görünen o ki gizemli ve ürkütücü Darkwater adasında görevimizi yapmaya çalışırken geliştirilebilir yeteneklerimiz sayesinde adanın güvenilmez sakinlerini sorgulayacağız.
Chaosium’un video oyunu uyarlaması olan RPG türündeki Call of Cthulhu 30 Ekimde PS4, PC ve XboX One’da çıkacak.
Bolca diyalog ve araştırma unsuru içeren oyunun 1 saatlik oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: