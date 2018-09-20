THQ Nordic iki oyun serisini daha satın aldı

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Daha önceden de birçok oyun serisinin fikir haklarını satın alan THQ Nordic bu sefer de Atari’ye ait Alone in the Dark ve Act of War oyunlarını satın aldı.

Alone in the Dark: 90’lardaki korku oyunlarının öncüsü olarak görünen Alone in the Dark, serinin devamında başarısını koruyamamıştı. Voodoo, The Wild West ve H.R. Giger’ın işlerinden ilham alınan Alone in the Dark’ın temelinde oyun sektörünün esinlenmeye doyamadığı H.P. Lovecraft hikayeleri bulunuyor.

Act of War: Yazar Dale Brown tarafından kurgulanan hikayesiyle gerçek zamanlı strateji oyunu olan Act of War, daha az bilinmesine rağmen 2005 yılında eleştirmenler ve oyunculardan gayet olumlu tepkiler almıştı.

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