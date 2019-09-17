CD Medıa Türkiye, Warner Bros’un Yeni Dağıtımcısı Oldu

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Batman ™, LEGO® ve Mortal Kombat ™ gibi popüler serilerin video oyun yayıncısı olan Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE), Türkiye’deki distribütörlüğünü CD Media Türkiye’ye devretti.
CD Media CEO’su Spiros Giamas yapılan anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Warner Bros. Interactive Entertainment ile yaptığımız son anlaşmayı duyurmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye, CD Media Grubunun Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte WBIE’yi temsil ettiği en yeni ilaveyi temsil ediyor.” WBIE’nin popüler video oyunları kataloğuna ek olarak, CD Media Türkiye, LEGO video oyunu serisinin en yenisi olan LEGO® Jurassic World™’un dağıtımını yapacak. Xbox One, PlayStation 4 ve PC için şu anda mevcut olan oyun 20 Eylül’de Nintendo Switch™ formatında çıkıyor.

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