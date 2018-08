Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye distribütörü Evofone oldu.

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün öncü markalarından EVOFONE, dünyaca ünlü Yeni Nesil Teknoloji Ekosistemi Şirketi Xiaomi’nin akıllı telefonları ve tüm ürünlerinin Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu.

Bu önemli iş birliği ile ilgili detayların medya mensupları ile paylaşıldığı toplantıya ev sahipliği yapan EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, Xiaomi’nin yetkili distribütörü oldukları ve kısa sürede İstanbul’da Mi Shop mağazaları açacakları için gururlu olduklarını ifade etti.

Müşterilerine proaktif bir anlayışla, müşteri memnuniyeti odaklı şekilde hizmet veren EVOFONE, Türk teknoloji sektörü için çok önemli bir adım daha atıyor.

Samsung, Apple, LG, Sony gibi dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ürünlerini ithal ederek Türk tüketicileri ile buluşturan ve kendi tasarımı olan EVO RS serisi cep telefonları ile bu alanda önemli bir pazar payı elde eden EVOFONE, Yeni Nesil Teknoloji Ekosistemi Şirketi Xiaomi’nin ülkemizdeki yetkili distribütörü oldu.

Xiaomi’nin inovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile yeni nesil teknolojik ürünleri, Eylül ayında İstanbul’da açılacak ilk Mi Shop’ta satışa sunulacak.

Onur Çon: “Dünyanın en önemli markalarından birini Türk tüketiciler ile buluşturacağız”

Four Seasons Hotel at The Bosphorus’ta gerçekleştirilen basın toplantısına ev sahipliği yapan ve medya mensuplarının sorularını yanıtlayan EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon, şu açıklamaları yaptı:

“EVOFONE olarak farklı kategorilerdeki ürünleri, tüm dünyada beğeniyle kullanılan Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü olmaktan dolayı gururluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi dünyanın sayılı markalarından birinin ürünlerini daha Türk tüketiciler ile buluşturacağız. Bu hizmetimizin yanı sıra teknik servis alanındaki deneyimlerimiz ile müşterilerimize proaktif ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vereceğiz.

“Eylül ve Ekim aylarında iki Mi Shop açacağız”

Ayrıca müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına Eylül ve Ekim aylarında önce Vadi İstanbul’da sonra da Forum İstanbul’da iki Mi Shop açacağız. Bu iki mağazada Xiaomi ürünleri hakkında detaylı alabilecek olan tüketiciler, 160 farklı Xiaomi ürün seçeneğini de yerinde deneyimleyebilecekler. İstanbul ve Türkiye genelindeki Mi Shop sayımızı kısa süre içerisinde artırmak da öncelikli iş planlarımız arasında yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında Xiaomi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bugüne kadar olduğu gibi teknoloji sektöründeki dinamikleri değiştireceğimize inanıyoruz.”

Kayhan Ozar: “Xiaomi ürünlerinin TeknoSA içerisinde artan pazar payı, yeni ürünlerle daha da ivme kazanacak”

EVOFONE iş ortaklarından TeknoSA adına toplantıya katılan TeknoSA Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Ozar ise iki marka arasında iş birliği ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye’nin öncü ve en yaygın teknoloji perakende şirketi olarak Xiaomi ürünlerini tüketicilerle buluşturuyoruz. TeknoSA ile EVOFONE arasındaki sinerji de artarak devam ediyor. İşbirliğimiz kapsamında, Xiaomi’nin en önemli ürünlerinden Mi A2, çok yakında sadece TeknoSA mağazaları ve www.teknosa.com.tr‘den satışa sunulacak. Xiaomi ürünlerinin TeknoSA içerisinde artan pazar payı, yeni ürünlerle daha da ivme kazanacak. Türk tüketicisi, Xiaomi’nin farklı alanlardaki ürünlerine bu iş birliği sayesinde çok daha hızlı ve uygun fiyatlarla ulaşmaya devam edecek.”

Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonlarından Mi A2 de Türkiye’de satışa çıkacak

EVOFONE ile Xiaomi arasındaki iş birliğinin en önemli gelişmelerinden birisi de Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonlarından Mi A2’nin, EVOFONE distribütörlüğünde kısa süre içerisinde Türk tüketiciler ile buluşması olacak.

Android One işletim sistemi, ultra ince tasarımı, şık metal kasası, Qualcomm® Snapdragon 660 AIE 2.2 GHz işlemcisi, HDR görüntüleme teknolojisi, 5.99” 2160x1080x FHD+ ekranı, yapay zeka destekli 12+20 MP çift kamerası, parmak izi okuma teknolojisi, 3010 mAh hızlı şarj özellikli bataryası, çift nano SIM kart seçeneği ve 4+32 GB’den 6+128’ye kadar RAM/dahili hafızasıyla dikkat çeken Mi A2; EVOFONE iş ortaklarından TeknoSA mağazaları ve www.teknosa.com.tr‘de 2.199 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

