Klasik bir soru cevap oyunundan fazlası: Hangisi? Seç Birini

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Klasik bir soru cevap oyunundan fazlasını arıyorsan doğru yerdesin! LEVEL Dergisi okurlarının çok iyi tanıdığı Emre Öztınaz’ın en son oyunu “Hangisi? Seç Birini!” tamamen ücretsiz ve internet gereksinimi de bulunmuyor!

Bilgine güveniyor ve farklı kategorilerde kendini test etmek istiyorsan bu oyun tam senlik. Aradığımız şey aslında oldukça basit; sana verilen üç şıktan doğru olan hangisi? Üstelik bu oyunun sadece soru cevaptan oluştuğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Hem Türk hem yabancı popüler markaların logolarını da ne kadar iyi bildiğini ölçebilirsin. Dedik ya klasik bir soru cevap oyunundan fazlası “Hangisi?”

Oyunda ilerledikçe bir de madalya kazanacaksın. Bu madalya ile hem oyunda ne kadar iyi olduğunu görebilecek hem de liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabileceksin!

Ücretsiz güncellemeler ile ve sürekli eklenen sorularla çok eğleneceğiniz kesin!

Oyunun App Store sayfası: https://itunes.apple.com/tr/app/hangisi-seç-birini/id1423150429?l=tr&mt=8

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