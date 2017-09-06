CoD: WWII içerisinde gizli Spotify kodları!

Call of Duty: WWII (Call of Duty: İkinci Dünya Savaşı)’nun Özel Beta versiyonları kapanmışken, Beta sürümü içindeki çeşitli oyun haritalarında gizlenen “süper gizli” Spotify kodlarını fark ettiniz mi?

Beta sürümündeki Easter Egg’leri kaçıranlar için Activision, Spotify ile ilk kez işbirliği yaparak oyuncuların çözmesi için Call of Duty: WWII kampanya kastlarının seslerinden oluşan kriptolu ses mesajları gizledi. Bu aktivasyon, hem oyun içinde hem de oyun dışında kod kırma yapbozu özelliği ile Spotify kodlarının alternatif gerçeklik oyununda (ARG) ilk defa kullanıldığı ve diğer markalar tarafından bugüne kadar hiç yapılmamış bir marka uygulaması.

Meraklı oyuncular, Spotify mobil uygulamasını kullanarak 5 harfli kodu ortaya çıkarıp bu kodu the Call of Duty: WWII Classified sitesine girdiklerinde, 3 Kasım tarihinde oyunun full versiyonu yayınlanınca kullanabilecekleri özel bir oyun içi Calling Card’a sahip oluyorlar.

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