Conan Exiles çok yakında bizlerle.

Funcom’un Barbar Conan temasını oyun dünyasına taşıyan “Conan Exiles” oyununun en sonunda çıkış tarihi paylaşıldı.

İlk çıktığı zamanlarda oyuncular temasıyla etkileyen Conan Exiles, yakında üç platform için de piyasada olacak. Steam ve Xbox üzerinden erken erişim sürecinde olan oyunun PlayStation 4’de herhangi bir sürümü bulunmamaktaydı ama oyunun çıkışıyla birlikte artık PS4’de de oynanabilecek.

Oyun bir aksilik olmazsa 2018 Mayıs ayında bizlerle birlikte olacak. Konsollar için ön siparişler de bu hafta içinde açılacak. İsteyenler oyunun Collector’s Edition paketini de satın alabilecekler. Bu paketin içinde çizgi romanlar, çeşitli kitaplar, Conan figürü ve Conan’s Atlantean kılıcı da mevcut.

Oyunun kutulu halini de aynı tarihte piyasada olacağını söylemeden geçmeyelim.

Funcom tarafından yapılan açıklamaya göre de oyun, erken erişim sürecinden çıktıktan sonra Pc’de 40 Dolar Konsollarda ise 50 dolar üzerinde satılacak.

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