“GİST” için indirimli bilet fırsatı!

Türkiye’nin global ölçekteki ilk dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’un biletleri satışa çıktı.

“İÇİNDE OYUN OLAN OYUN FUARI!” sloganıyla 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde 3. kez düzenlenecek olan fuarın biletleri, 1 Ocak 2018’e kadar çeşitli indirimlerle oyunseverleri bekliyor

İlk günden, Türk oyun dünyasının ilgi odağı olmayı başaran fuar, artık tüm dünyada konuşuluyor ve yabancı basın organlarında da kendine yer buluyor. Oyuncu sayısı 30 milyona yaklaşan, oyun başında geçen sürede dünya üçüncüsü olan Türkiye, Newzoo’nun yayımladığı verilere göre 2016’da 755 milyon dolarlık oyun pazarı büyüklüğü ile 3 milyar dolarlık MEA (Ortadoğu ve Afrika) pazarında birinci sırayı alıyor. Geçen yıl 600 profesyoneli buluşturan ve 83 bin kez ziyaret edilen Gaming İstanbul ise daha ilk yılından elde ettiği MEA bölgesinin en büyük etkinliği olma başarısının yanına, fuarın üçüncü yılında yenilerini eklemek istiyor.

Oyun pazarıyla birlikte büyümek isteyen Gaming İstanbul, FIFA Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları, Cannes Film Festivali gibi etkinliklerde rol oynayan dünya devi GL Events tarafından organize ediliyor.Sadece iki yıl içinde oyun severlerin yanı sıra, yerli ve yabancı yatırımcıların, oyun geliştiricilerin ve iş dünyasının ilgi odağı hâline gelen fuarın üçüncüsünde toplam alan 4 bin 500 metrekare büyüyerek 18 bin 500 metrekareye, geliştirici etkinlikleri ise 3 güne çıkacak.

TÜRK OYUN GİRİŞİMCİSİNE ÜCRETSİZ STANT DESTEĞİ

Az sayıda kişinin kurduğu, ek bir yatırım almadan milyonlara ulaşan bağımsız oyun şirketlerine de özel bir destek veren Gaming İstanbul, net geliri 50 bin TL’nin altında olan oyun yapımcılarına kendilerine ait orijinal içerikleri tanıtabilmek için 31 Aralık 2017’ye kadar özel bir fırsat sunuyor. Başvuranlar arasından seçilecek şirketler, fuarda ücretsiz stant başta olmak üzere çeşitli desteklere sahip olacaklar.

Türkiye Girişim, Gelişim ve Teknolojileri Derneği’nin (TGGTD) ev sahipliğinde düzenlenecek Gaming İstanbul Geliştiriciler Konferansı’na katılımı belli olan isimler ise aşağıda yer alıyor.

– Adam Hetenyi (Oyun Tasarım Bölümü Yöneticisi, Deck 13 Interactive)

– Graham McAllister (Direktör, Player Research)

– Marie Amigues (CEO, Altagram)

– Slava Taraskin (İş Geliştirme Bölümü Yöneticisi, Unity Ads)

– Erling Erlingsen (Halka İlişkiler & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Funcom)

Fuardaki iş dünyasına yönelik (B2B) etkinliklerin son gününe ise Türk oyun basınının bir araya gelerek oluşturduğu GoodGamers destek veriyor. 4 Şubat 2018 Pazar günü GoodGamers Sunday başlığı altında yapılacak konferanslar, tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilecek.

BAĞIMSIZ OYUN ŞİRKETLERİ İÇİN YATIRIM FIRSATI

Her yıl düzenlenen geliştirici konferansı ile oyun dünyasının profesyonellerini bir araya getiren Gaming İstanbul, deneyimlerin ve güncel metotların paylaşımına ev sahipliği yapıyor. Fuardaki “Pitch & Match” etkinliği, profesyonelleri birbiriyle tanıştırarak iş ağlarını genişletmelerini sağlarken, bağımsız oyun şirketlerinin yatırımcı arayışları da Gaming İstanbul’da sonlanıyor.

İlk günden bu yana ziyaretçi sayısını katlayarak artıran fuar, toplam ziyaretçi sayısında da ciddi bir büyüme bekliyor.

İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

Fuarın biletleri www.gamingistanbul.com adresinde ve Türkiye’nin oyun ağı ByNoGame’de satışa çıktı. Ziyaretçi ve profesyonel biletlerindeki indirimler aşağıda görülebilir:

GIST 2018 ZİYARETÇİ BİLETLERİ

Hafta içi günlük bilet – 16,5 TL

Kombine bilet – 66 TL

Hafta sonu günlük bilet – 22 TL

GIST 2018 PROFESYONEL BİLETLERİ

Business bileti – 120 Euro

Developers Conference bileti – 90 Euro

Developers Conference – GoodGamers Sunday Special bileti –10 Euro

VIP bileti – 295 Euro

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