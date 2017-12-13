Titan Quest konsollara geliyor!

Titan Quest, yakın zamanda PlayStation4 ve Xbox One sürümleri ile konsol oyuncularını selamlıyor.

Age of Empires serisinin yaratıcıları arasında yer alan Brian Sullivan’ın kurduğu rahmetli Iron Lore Entertainment firması tarafından geliştirilen ve zamanında bir hayli beğenilen Titan Quest, çıkışının üzerinden on seneden fazla bir zaman geçtikten sonra konsollara geliyor. Oyun konsollara çıkışını yapacağı zaman oyuncular Standart Edition ve Collector’s Edition adında iki paket arasında tercih yapabilecek

Standard Edition içeriği:

• Titan Quest + Titan Quest: Immortal Throne

Collector’s Edition’ın içinde;

• Titan Quest + Titan Quest: Immortal Thronee

• Yunan savaş kaskının replikası, 23cm (9,06 inches)

• Not defteri

• Özel kutu tasarımı

Titan Quest serüvenini konsollara taşıyan THQ Nordic firması, PC’de olduğu gibi bu platformlarda da iddialı gibi gözüküyor.

Titan Quest 20 Mart 2018’de PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

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