PS4 ve PS VR’da yeni yıl fırsatları!

PlayStation, yeni yıla oyun severlerin neşesini artıracak bir dizi kampanya ile merhaba diyor.

31 Aralık akşamına kadar geçerli kampanyalar kapsamında en sevilen PS4 ve PS VR oyunları özel indirimlerle sunulurken, PS4 Pro ve PS4 1TB konsol satın alanlar ikinci DualShock 4’e ücretsiz sahip oluyor. PS VR, PS Camera, PS VR Worlds ve GT Sport oyunlarından oluşan özel kampanya paketi ise yalnızca 1.699 TL’ye* satışa sunuluyor.

PlayStation Türkiye, yılsonu yaklaşırken oyuncular için cazip indirimler içeren kampanyalara imza atıyor. Sony Center, Overgame, D&R, Teknosa, Vatan ve MediaMarkt mağazalarında 31 Aralık tarihine kadar geçerli kampanyalardan ilkinde tüm PS4 Pro ve PS4 1TB konsol satın alanlara ikinci DualShock 4 hediye olarak veriliyor.

PS4 ve PS VR sahipleri ise en gözde oyunlara indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. PS4 oyunlarından GT Sport 229 TL*’den; NBA 2K18 ve WWE 2K18 219 TL*’den satışa sunulurken; Unchartered 4: Bir Hırsızın Sonu ve Unchartered: Kayıp Miras oyunları 129 TL*’ye. Until Dawn, Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection ve God of War 3 Remastered oyunları ise 89 TL*’ye oyuncularla buluşuyor. PS VR oyunlarından Farpoint ve Rigs Mechanized Combat League oyunlarının fiyatları da kampanya süresince 89 TL* olacak.

