The Forest yakında PlayStation 4’te!

Piyasadaki en iyi hayatta kalma oyunlarından The Forest, 2018’de PlayStation 4’e çıkışını yapacak.

“The Forest” 2014 yılında ilk çıkışını yapmıştı Steam’de hatırlanacağı gibi. Halen erken erişim sürecinde ve gayet olumlu bir şekilde kendini geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Oyuncular da oyunun halen bitmemesini pek takıyor gibi değiller zira oyun başta söz verdiği tüm hedeflere ulaştı ve üzerine koymaya devam ediyor.

Oyunda çeşitli canavarlara karşı savaştığımız ve kendimizi koruduğumuz barınaklar, tuzaklar gibi çeşitli yapılar oluşturabiliyoruz.

The Forest büyük ihtimalle önümüzdeki sene hem PC için tam sürümüyle, hem de PlayStation 4 için aynı zamanda çıkışını yapacak.

Oyunun PlayStation 4 versiyonu için paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



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