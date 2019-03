Detroit, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain için PC vakti!

Geçen yıllar içinde “platformculuk” temelindeki çekişmelere ve atışmalara alıştık denilebilir, gözüken o ki artık bu tanımlama da yetersiz kalacak.

Nasıl kalmasın ki? Senelerdir PS4, Xbox, Nintendo ve PC oyuncuları şeklinde dörde bölünen, aralarından yol geçirilen oyuncular şimdi de PC formatında karşı karşıya gelmeye başladılar. Bunun sebebi elbette Epic Store’un agresif pazar politikaları ile “X platforma özel” kavramını “Epic Store’a özel” şeklinde devşirmesi ve Steam’in liderliğine -ve biz oyuncuların alışkanlıklarına- ciddi bir tehdit haline gelmesi.

Bu seneki GDC de açıkçası Epic Store’un şovuna sahne oldu denebilir. Metro: Exodus’un ardından The Outer Worlds, Ancestors: The Humankind Odyssey, The Sinking City, Control ve Dauntless gibi oyunları kendisine bağlayan ve Epic Store’a özel hale getiren firma en büyük bombasını da patlamayı ihmal etmedi. Şimdiye kadar Fahrenheit dışında hiçbir oyunu PC için duyurulmayan, PS4’ü “özel” kılan firmalardan Quantic Dreams, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human’ın Epic Store’a özel olarak PC oyuncularıyla buluşacağını açıkladı.

Oyunların Epic Store’a çıkışı ile ilgili olarak telaffuz edilen bir tarih yok ancak arayı çok açmaları beklenmiyor.

