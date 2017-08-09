Don’t Knock Twice için geri sayım başladı!

Wales Interactive’in merakla beklenen korku oyunu Don’t Knock Twice nihayet çıkış tarihine kavuştu.

VR’ın hayatımızda yer etmeye başladığı son dönemde en fazla beklenen yapımlardan biri olan oyun 5 Eylül tarihinde PSVR, HTC Vive ve Oculus Rift için satışa sunulacak. Ürünün PSN Türkiye fiyatı henüz belli olmasa da Steam’den 24.80 TL karşılığında edinilebiliyor.

Birinci kişi kamerasından oynanan bir macera oyunu olan Don’t Knock Twice, korku oyunları türünün VR’a ne kadar uygun olduğunun açık bir izahı gibi aslında. Yapımın hareket hastalığını ne kadar tetiklediğini henüz bilemesek de kalp atışlarınızı hızlandıracağı kesin.

Aynı zamanda bir de sinema filmi versiyonu olan Don’t Knock Twice’ın toplamda 2-3 saat sürece bir senaryosu olduğunu söyleniyor ki bu bir VR oyunu için fazlasıyla yeterli.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…