Dünyada ilk 10’a giren Türkiye’nin espor platformu TSL, nisan boyunca %40 indirimli

Kısa sürede binlerce oyuncuya ulaşan Turkish Stars League, espor severlere nisan ayı boyunca tüm abonelik seçeneklerinde geçerli, yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.

Türkiye’de sayıları 4 milyonu aşan espor oyuncusuna düzenli bir lig ve turnuva yapısı sunan Turkish Stars League, düzenlediği özel indirim kampanyası ile tüm oyunseverlere ulaşmak istiyor.

Tüm aboneliklerde %40 indirim

Nisan ayı boyunca geçerli olacak indirim fırsatından, bir kereye mahsus olmak üzere herkes faydalanabilecek. Sisteme “TSL40” kampanya kodu girilerek etkinleştirilen kampanya, platformdaki aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinin hepsinde kullanılabiliyor.

Turkish Stars League, biri profesyonel olmak üzere toplam üç aşamalı lig yapısından oluşuyor. Ayrıca, özel etkinlik ve turnuvalar ile gençlere evlerinin konfor ve güveninde, hızlı ve keyifli bir şekilde espor müsabakalarına katılım olanağı veriyor.

Türkiye ligi dünyada ilk 10’a girdi

Dünyanın en rekabetçi espor platformu FACEIT’in Türkiye yapılanması olan TSL, son istatistiklere göre aktivite açısından bakıldığında dünyadaki FACEIT ligleri içerisinde ilk 10’a girdi. Oyuncuların oynadığı oyun sayısı ile belirlenen sıralamanın yanı sıra, Türkiye’de üzerinde Counter Strike oynanan noktalardan (hub) birisi de aktivite sıralamasında dünya sıralamasında 7. sıraya çıktı.

Her ay 5 bin TL nakit ödül havuzu

Sponsorları arasında Logitech G, MSI ve ViewSonic’in bulunduğu platform, lig ve turnuvalarda başarılı olanlara her ay toplam 5 bin TL nakit para ve çeşitli donanımlardan oluşan ödüller dağıtıyor. Ayrıca, yıl sonunda en çok puanı toplayan oyuncular, dünyanın en büyük turnuvalarından FACEIT Pro League’e katılım hakkı kazanıyor.

Turkish Stars League hakkında daha detaylı bilgi ve katılım için www.turkishstarsleague.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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