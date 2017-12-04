Efsane Playstation 2 teması geri dönüyor!

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Bir nesli kendine hayran bırakan Sony’nin efsanevi oyun konsolu Playstation 2’den esinlenilen yeni tema, çok yakında Playstation 4’e eklenecek.

Playstation 4’de PS Store üzerinden bir çok temayı ücretli veya ücretsiz olarak satın alabiliyoruz bilindiği gibi. Ancak yakında bizlerle olacak bu temanın duyurulması, ne yalan söyleyelim içimizde biraz heyecan yarattı.

Hala PS2’de oyun oynamaktan zevk alan ve bağımlısı olan kişiler var. O siyah ekranda çıkmasını beklediğimiz Playstation 2 logosunu kim unutabilir ki?

İşte, siz de böyle düşünüyorsanız bu tema içinize su serpecek.

PlayStation 4 için hazırlanan tema 6 Aralık tarihinde bizlerle buluşacak ve belki de Şubat ayı başında piyasada olacak olan Shadow of the Colossus’u bu tema ile desteklemek isteyeceksiniz, kim bilir?

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