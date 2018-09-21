Farming Simulator 19 oynanış fragmanını yayınladı

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Farming Simulator 19’in oynanış görüntülerinin bulunduğu ilk video yayınlandı

GIANTS Software tarafından 20 Kasım’da çıkarılması planlanan Farming Simulator 19’in bugün yayınlanan oynanış fragmanı Harvesting Crops’ta tarımcılığın temellerini keşfediyoruz.

Farming Simulator 19 en yeni markalar, araçlar ve ekipmanlar ile şimdiye kadarki en derin ve zengin tarım simülasyonu olmaya aday. Hem Amerika hem de Avrupa’da tarım yapma şansı sunan oyunda John Deere’in yanı sıra Case IH, New Holland, Challenger, Frendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr gibi 300’den fazla araç seçeneği mevcut.

Videoda aynı zamanda Farming Simulator 19’in yeni ekini “pamuk” da görünmekte. Aynı zamanda hayvan da yetiştirebildiğimiz oyunun yenilikleri arasında ilk kez eklenen at yetiştiriciliği de var. Farming Simulator’ın yeni oyununda yetiştirdiğimiz atlarla çevrede gezme şansına sahip olacağız.

Oldukça derin yönetim unsurlarıyla zenginleştirilmiş Farming Simulator 19 bugüne kadar konsol ve pc için yapılmış en gerçekçi tarım deneyimini bizlere sunacak gibi görünüyor.

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