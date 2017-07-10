Bilimi hayatta kalma ile buluşturan JCB Pioneer: Mars duyuruldu!

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Atomicom’un bilime dayalı sandbox-hayatta kalma oyunu JCB Pioneer: Mars duyuruldu.

Bu yaz Steam’e erken erişim olarak çıkacak olan sandbox-hayatta kalma temalı JCB Pioneer: Mars, oyunculara bilimi doğru şekilde kullanarak Mars’ta kolonilerini kurma olanağı tanıyor. Oyuncular, gelişmiş JCB araçları ile uzaylı topraklarını, madenleri keşfederek binalar inşa edecek ve insanlığın geleceği için yeni teknolojiler icat edecekler.

Atmosferde yakaladığı gerçeklikle oyunculara Mars’ta yaşamı tecrübe ettirmeyi amaçlayan Atomicom, JCB Pioneer: Mars’ın ilk hedefinin hayatta kalma olduğunu açıkladı. Fırtınalar, toz bulutları ve düşen meteorların yanı sıra bir çok zorluk oyunda mevcut.

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