Unturned erken erişimden çıkıyor!

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DayZ havasında Minecraft grafikleriyle ilginç bir ücretsiz oyun olan Unturned, 3 yılın ardından erken erişimden ayrılıp tam sürüme geçiyor.

Oynaması ücretsiz olan Unturned, 3 yılın ardından tam sürümüne geçiş yaptı. Sandbox bir evrende craftladığınız, savaştığınız, yemek yapıp yediğiniz, binalar yaptığınız, araçlar kullandığınız ve zombilerle veya diğer oyuncularla kozlarınızı paylaştığınız bir oyun olan Unturned’de RP sunucuları da pek tabii mevcut.

Oyun ayrıca tam sürüme geçmesinin en büyük etkeni olan Almanya modunu da paylaştı:

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