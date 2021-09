Call of Duty: Mobile’da 7.sezon başladı!

Call of Duty: Mobile’da yeni sezon heyecanı 26 Ağustos Perşembe günü başladı. Her yeni sezonda birçok yenilikle oyun severlerin karşısına çıkan Call of Duty: Mobile’ın 7. Sezonunda oyuna iki yeni harita, Hades – Dipçikli Top isimli yeni hafif makinalı tüfek, yeni Operatör Becerisi ve daha birçok yenilik eklendi.

Ödüllü şarkıcı Ozuna’dan oyuna özel yeni şarkı

Call of Duty: Mobile 7. Sezon’un sürprizi ise dünya çapında tanınan ödüllü şarkıcı Ozuna olacak. Reggae’nin mega yıldızı Ozuna, yeni sezonun gelişi şerefine “A La Buena, El Mejor” isimli yepyeni bir şarkı yazdı.

26 Ağustos Perşembe günü Android ve iOS platformlarında yayınlanan yeni sezonda oyuncular, şarkıcının simgeleşmiş ayı temalı karakter görünümü ve Ozuna’dan ilham alan diğer profil kartları, avatarlar ve daha fazlasıyla eğlencenin dibine vuracaklar.

Diğer yandan Seçkinler Takımı arasındaki yerlerini alabilmek için mücadele edecek oyuncular, kendilerini bekleyen 50 seviyelik yeni savaş bileti ile zengin bir COD:Mobile deneyimi yaşayabilecekler.

Call of Duty: Mobile 7. Sezon’da zirveye çıkmak isteyen oyuncular için gelen yeni içerik ve güncellemeler ise şu şekilde;

İki Yeni Harita

– Hurdalık 2019: Bu klasik Modern Warfare 2 haritası ilk olarak 2020’nin başlarında Call of Duty: Mobile’da tanıtılmış ve tematik bir geri dönüş yapmıştı. Hurda yığınları ve depolama hangarlarıyla dolu bir uçak mezarlığında yer alan, oldukça simetrik bir harita.

– Manastır: İlk olarak Call of Duty Online’da yayınlanan ve operatörlerin dolambaçlı yollar ve dip dibe binalar arasında yollarını bulmaya çalıştığı bu haritada, bir zamanlar barışın hâkim olduğu ancak şu anda savaş alanına dönen bir Manastır bulunuyor.

Yeni Tematik Etkinlik

– Siber Saldırı: Oyuncular 3 Eylül’de başlayacak bu etkinlikle Zero-Gizli Operasyon ve SKS-Teknik Taret silahı, silah şablonları, destansı tılsım ve diğer birçok ödülün sahibi olabilmek için operatörleriyle birlikte altı saatte bir Çok Oyunculu ve Battle Royale görevlerine çıkacaklar. Oyuncuların operatörlerinin seviyesi ne kadar yüksekse, daha değerli ödüller kazanma şansı da o kadar artacak.

Hayranları, Ozuna’nın özel konuklarıyla birlikte 2 ve 3 Eylül’de gerçekleştireceği Call of Duty: Mobile 7. Sezon yayınlarını aşağıdaki linkten izleyebilirler:

https://www.youtube.com/c/Ozuna/

Ayrıca 7. Sezonla birlikte Yeni Sezon Mücadeleleri, Şanslı Çekilişler, Paketler ve daha fazla içerik de oyuncularla buluşuyor.