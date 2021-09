LEVEL Eylül (#295) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, Eylül sayısıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde.

Yaz sıcakları biterken oyun dünyası da hareketlenmeye başladı lakin kapak tercihimiz uzun süredir ertelediğimiz, sizlerle buluşturmayı çok istediğimiz Silent Hill Dosyası oldu. Harry Mason‘dan Dead by Daylight‘ın sevilen eklentisine kadar Silent Hill ile alakalı kaçırdığınız, sevdiğiniz her şey burada.

Bunun yanında Diablo II: Resurrected ve Back 4 Blood beta izlenimleri, New World için inceleme öncesi detaylı bir ilk bakış, Psychonauts 2, Humankind, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, 12 Minutes incelemeleri ve daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.

Bu ayın posterlerinde ise bir sürprizimiz var. Ghost of Tsushima posteri sizlere Ethem Onur Bilgiç‘in muhteşem çizimiyle ulaşacak ve çok beğeneceğinize eminiz.

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-eylul-sayisi-P198193768

LEVEL Dergi İçeriği

#295

İLK BAKIŞ

Diablo II: Resurrected

Back 4 Blood

eFootball

Aragami 2

DOSYA KONUSU

Silent Hill: Yeryüzündeki Cehennem

New World

İNCELEME

Psychonauts 2

Humankind

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

King’s Bounty II

Myst

12 Minutes

Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris

Chernobylite

Sockventure

Tribes of Midgard

Microsoft Flight Simulator (Xbox)

Blightbound

Orcs Must Die! 3

Patron

The Great Ace Attorney Chronicles

NEO: The World Ends with You

Last Stop

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Recompile

Foreclosed

Lost at Sea

King of Seas

Lawn Mowing Simulator

Cotton Reboot

Omno

Synth Riders

Mini Motorways

Night Book

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? -Quake-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Dead By Daylight: Silent Hill Chapter

Psychonauts 2

…

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Infamous: Second Son