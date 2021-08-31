LEVEL Eylül (#295) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, Eylül sayısıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde.
Yaz sıcakları biterken oyun dünyası da hareketlenmeye başladı lakin kapak tercihimiz uzun süredir ertelediğimiz, sizlerle buluşturmayı çok istediğimiz Silent Hill Dosyası oldu. Harry Mason‘dan Dead by Daylight‘ın sevilen eklentisine kadar Silent Hill ile alakalı kaçırdığınız, sevdiğiniz her şey burada.
Bunun yanında Diablo II: Resurrected ve Back 4 Blood beta izlenimleri, New World için inceleme öncesi detaylı bir ilk bakış, Psychonauts 2, Humankind, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, 12 Minutes incelemeleri ve daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.
Bu ayın posterlerinde ise bir sürprizimiz var. Ghost of Tsushima posteri sizlere Ethem Onur Bilgiç‘in muhteşem çizimiyle ulaşacak ve çok beğeneceğinize eminiz.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-eylul-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#295
İLK BAKIŞ
Diablo II: Resurrected
Back 4 Blood
eFootball
Aragami 2
DOSYA KONUSU
Silent Hill: Yeryüzündeki Cehennem
New World
İNCELEME
Psychonauts 2
Humankind
Ghost of Tsushima: Director’s Cut
King’s Bounty II
Myst
12 Minutes
Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris
Chernobylite
Sockventure
Tribes of Midgard
Microsoft Flight Simulator (Xbox)
Blightbound
Orcs Must Die! 3
Patron
The Great Ace Attorney Chronicles
NEO: The World Ends with You
Last Stop
Labyrinth City: Pierre the Maze Detective
Recompile
Foreclosed
Lost at Sea
King of Seas
Lawn Mowing Simulator
Cotton Reboot
Omno
Synth Riders
Mini Motorways
Night Book
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? -Quake-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Dead By Daylight: Silent Hill Chapter
Psychonauts 2
…
Ghost of Tsushima: Director’s Cut
Infamous: Second Son