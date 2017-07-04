Evil Genius 2 Rebellion tarafından geliştiriliyor!

Geliştirici Rebellion, Evil Genius 2 üzerinde çalışmalara başladıklarını açıkladılar.
Sniper Elite serisinin yapımcısı Rebellion, Elixir’in gerçek zamanlı strateji oyunu Evil Genius’ın haklarını 2006 yılında eline almıştı. Şimdilik PC’ye odaklanan ve temiz bir devam oyunu tasarlayan firma, oyunun free to play olmayacağını da açıkladı. Projeye baharda başlanıldığı için şuan elle tutulur bir şey bulunmamakta. Sniper Elite ve diğer IP’lerinden gerekli tecrübeyi edinen Rebellion’dan gayet iyi bir iş çıkarması bekleniyor.