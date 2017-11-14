Farming Simulator 17 Platinum Edition çıktı!

Farming Simulator 17’nin “Ultimate” sürümü Platinum Edition PC ve Konsollara çıkışını yaptı.

Modern çiftçilik hayatını başarılı bir şekilde simüle eden oyunda bir çiftçinin yapacağı her şeyi yapabiliyorsunuz. Hayvan sürmek, toprakları temizlemek, ekim yapmak, yetiştirdiğiniz mahsulleri toplamak ve ürünlerinizi satmak dahil olmak üzere başarılı bir çiftlik kurmak ilk amacınız olmalı. Arkadaşlarınızla birlikte online oynayabileceğiniz oyunda birbirinize çiftliğinizi geliştirmek için yardım bile edebilirsiniz.

Platinum Edition’da ise bu zevkinizi iki katına çıkaracak özellikler var. 3 adet yeni devasa harita ve onlarca yeni araç bunlara dahil. Eğer Farmville ve simülasyon oyunlarını oynadıysanız ve sevdiyseniz, bunu kaçırmayın.

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