Half-Life remake’i Black Mesa Xen son kez erteleniyor

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Half-Life’ın muazzam remake’i Black Mesa son seviye olan Xen’e bir erteleme daha ekledi. Bu yaz çıkması beklenen bölümün çıkış tarihi Aralık olarak değiştirildi.

“Hiç birimiz böyle olsun istemiyoruz, biliyorum ancak kusursuz bir Xen sunmak istiyoruz sizlere. Half-Life’ın o harika uzay mekaniklerini tam anlamıyla yansıtmak asıl hedefimiz. Bu yüzden biraz daha beklemenizi rica ederek projeyi Aralık ayına erteliyoruz” diye açıklamada bulundu remake yapımcıları.

Her ne kadar proje ertelense de, Crowbar Collective remake’den güzel bir kaç görüntü ile geldiler:

Half-Life’ın bu güzel remake’ini buradan satın alabilirsiniz.

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