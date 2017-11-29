Hearthstone’a üç yeni eklenti paketi geliyor!

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2014’de çıkışıyla bütün herkesin ilgisini çeken Hearthstone: Heroes of Warcraft, kart oyunlarının en iyi temsilcilerinden biri.

Blizzard Entertainment’ın sürekli güncellemelerinin ardından önümüzdeki dönemde oyunun ne gibi eklentilerle karşılaşacağı merakla bekleniyordu. Blizzard da 2018 yılında üç adet yeni genişleme paketi yayınlayacaklarını duyurdu.

Oyunun güzel atmosferi ve etkileyici yapısının yanı sıra tek kişilik hikaye modunun başarısı da elbette dikkate değer. Önümüzdeki ayda çıkacak olan Hearthstone: Kobolds & Cataboms paketi de oldukça güzel gözüküyor. Yayınladıkları rengarenk fragmanda da oyundaki yeniliklerden bir kısmı konusunda ipuçları mevcut. Fragmandaki müziği beğendiğimizi de söylemeden geçmeyelim.

Oyunun baş tasarımcısı ve programcısı Ben Thompson, yayınlanacak olan yeni içeriklerden de bahsetti.

Oyuna gelecek olan Single Player modlarının yavaş yavaş artacağını ve çeşitleneceğini söyleyen Thompson, aynı zamanda hiç tahmin edemeyeceğiniz birkaç yenilik olacağını söyledi. Şimdiye kadar oyuna 100’den fazla deste ekleyen ve tek kişilik kısımda da birbirlerinin yerini alan maceraları bizimle buluşturan firma, bundan sonra da aynı yolu tercih edecek gibi gözüküyor. Kart setlerinin adı ve ne zaman çıkacakları da henüz belirsiz.

Yayınlanan Kobolds & Cataboms fragmanı aşağıdan izleyebilirisiniz.

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