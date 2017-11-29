X-Files markası yeni bir oyunla süsleniyor!

Gönderen - - Genel, Haber, Mobil
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Çoğumuzun TV serisinden bildiği X-Files, yeni oyunu ile bizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayıncı Fox-Next, ağırlıklı olarak mobil cihazlar için geliştirilen bir X-Files oyunu çıkaracaklarını duyurdu.

X-Files: Deep State, 2018’in başında iOS, Android ve Facebook için çıkacak. Çok uzun yıllar önce, 2004 yılında umut veren bir hayatta kalma-korku oyunu olarak PlayStation’a çıkan The X-Files: Resist or Serve etkileyici yapısıyla dönemin oyuncularının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Gizemli suçları araştırmaya yönelik olan oyun da bulmaca ögeleri de mevcut. Ayrıca kısa bir de fragmanı yayınlandı.

Kendi karakterimizi yarattığımız Deep State’de oyuna bir FBI ajanı olarak başlıyor ve ortağımız Ajan Dale ile birlikte gizemli suçları çözmeye çalışıyoruz.

Paylaşılan videoyu buradan izleyebilirsiniz.

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