Hitman ‘in ilk bölgesini oynamak ücretsiz!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , ,
0

PC, PS4 ve Xbox One platformlarında Hitman ‘in ilk bölgesi ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Yanlış anlaşılma olmasın, sadece ilk bölge ücretsiz oynanabiliyor.

Yine de denemeye değer çünkü Hitman, yani bu en büyük sebep. Hem de bu ilk bölge 2 ana hikaye görevi, iki Escalation sözleşmesi, 40’dan fazla challenge ve 17 adet başarım içeriyor. Göründüğü üzere gayet geniş bir içerik. Hatta bu ücretsiz içeriği denedikten sonra asıl oyunu almak isteyebilirsiniz, şahsen Hitman’i bitirdim ve oyun müthiş!

Oyuna Steam’den, Microsoft Store’dan veya PlayStation Store’dan ulaşabilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Injustice 2 profesyonel oyuncusundan ders niteliğinde Joker oyunu https://t.co/dYG2l4OPyQ https://t.co/kX7bcXzURB
https://t.co/wNtn7nC7xH, Blizzard turnuvalarını izleyebileceğiniz tek üçüncü parti platform https://t.co/k4I7NBDt0u https://t.co/16zjUl3Xl7

Flickr