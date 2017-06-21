Hitman ‘in ilk bölgesini oynamak ücretsiz!

PC, PS4 ve Xbox One platformlarında Hitman ‘in ilk bölgesi ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Yanlış anlaşılma olmasın, sadece ilk bölge ücretsiz oynanabiliyor.

Yine de denemeye değer çünkü Hitman, yani bu en büyük sebep. Hem de bu ilk bölge 2 ana hikaye görevi, iki Escalation sözleşmesi, 40’dan fazla challenge ve 17 adet başarım içeriyor. Göründüğü üzere gayet geniş bir içerik. Hatta bu ücretsiz içeriği denedikten sonra asıl oyunu almak isteyebilirsiniz, şahsen Hitman’i bitirdim ve oyun müthiş!

Oyuna Steam’den, Microsoft Store’dan veya PlayStation Store’dan ulaşabilirsiniz.

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