Horizon Zero Dawn’a yeni yama ile önemli değişiklikler

PlayStation 4’ün exclusive oyunu Horizon Zero Dawn’a bugün gelecek olan yamanın içeriği açıklandı. Yeni değişiklikler oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor.

1.30 yamasında New Game +, Ultra Hard zorluk seviyesi, kupalar ve kilitli öğeler mevcut.

New Game +, oyunculara 50 seviye sınırı ile karakterlerinin ilerlemelerini ve eşyalarını yeni bir oyun için kaydetme olanağı sağlıyor. Ultra Hard seviyesi ise tahmin edebileceğiniz gibi güçlendirilmiş yapay zeka ve karakterin can yenilemesini limitleme gibi zorluklar barındırıyor.

Oyuna eklenen iki kupadan birini New Game +’yı bitirerek, bir diğerini ise New Game +’yı Ultra Hard’da bitirerek kazanabiliyoruz. Bunun yanında bir çok bug temizliği yapan yamayı buradan okuyabilirsiniz.

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