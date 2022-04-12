Kripto kazandıran yerli oyun: Rise Online World

Girişimciler Mehmet Kurtoğlu ve Sebahattin Akay tarafından 2017 yılında kurulan başarılı oyun şirketi Roko Game’in 25 kişilik ekibiyle 5 yıllık bir geliştirme süreci sonunda ortaya çıkardığı MMORPG türü ilk oyunu Rise Online World 15 Nisan günü erişime açılıyor. Dünyada milyonlarca oyun tutkununun beğeniyle oynadığı bir tür olan MMORPG alanında oldukça iddialı olan Rise Online World, Türkiye’den başlatacağı heyecan fırtınasını Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya taşımayı hedefliyor.

Unreal Engine 4 oyun motoru üzerinde birçok dinamiğin farklılaştırılmasıyla geliştirilen Rise Online World, bu biçimde multiplayer özelliğine sahip hale getirildi. Türkiye’de Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak bu seviyede yapılan ilk MMORPG oyun olan Rise Online World, benzerlerine göre Play 2 Earn içeriklerini barındırması ve Pay 2 Win olmaması yönüyle de farklılaşıyor.

Oyuncular hem oyunun hem de kripto para kazanmanın keyfini yaşayacak

Daha adil ve iyi yönetilen eğlenceli bir MMORPG modeli vadeden Roko Game, bu yaklaşımı oyunda Blockchain modellerini kullanarak destekliyor. Oyuncular oyun oynayarak gerçek dünyada da değeri olan ROCO Token kazanabiliyorlar ve ROCO Token ile NFT Marketplace’den alışveriş yapabiliyorlar.

Oyunun genel akışına bakıldığında, Rise Online World’te Protean ve Lunaskar olmak üzere iki ırk ve dört sınıf bulunuyor. İstediğiniz ırk ve sınıf ile oyuna başlayıp, zamanla geliştirdiğiniz kendinize ait bir karaktere sahip oluyorsunuz. Geliştirdiğiniz karakter veya karakterlerle çeşitli oyun içi etkinlik, turnuva ve savaşlara katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu etkinlik ve turnuvalardan kripto para ödülü ROCO kazanabiliyorsunuz. Oyun severlerin ücretsiz olarak erişebileceği Rise Online World’ün oyun stüdyosu tarafındaki gelir modelini ise NFT Marketplace üzerindeki satışlar ve oyun platformunda satılan eşyalar oluşturuyor.