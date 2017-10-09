Moralabs’dan eğlenceli bir kelime bulmacası: Kelime Tatlısı

Kelime Tatlısı, App Store ve Google Play Store’da yayınlandı. Kelime Tatlısı, 300’den fazla bölümün ve 1000’den fazla kelimenin olduğu birbirinden eğlenceli bulmacalardan oluşan bir mobil oyun.

Oyunda size karışık harfler veriliyor. Bu harflerden oluşan doğru kelimeleri bulmanız gerekiyor. Oyunun konsepti genel olarak mutfak ve tatlı üzerine olduğu için bir tabak içinde karışık harfler veriliyor. Bu harflerden farklı ve anlamlı kelimeler yaratması ve tepsideki kutulara yerleştirmesi bekleniyor. Tepside olmayan ama yine de anlamlı olan kelimeler ekstra kelime olarak sayılıyor ve bulunan ekstra kelimeler, taşa dönüşüyor.

Sahip olunan taş miktarına göre ipucu alınabiliyor ve bulmacalar daha hızlı çözülebiliyor. Dolayısıyla ne kadar çok kelime bulunursa, o kadar hızlı ilerleniyor. Bölümler kolaylık derecesine göre kolaydan zora doğru oynanabiliyor. Yani sizi zorlayabilecek keyifli bir oyun ile birlikteyiz.

Kelime Tatlısı, bu türü sevenler için en iyi tercihlerden biri. İlk ayından 50.000 download’ı aşan ve her gün artarak devam eden oyun başarılarını artıracağa benziyor. Ayrıca çıktığı ilk haftadan da Appstore’un feature listesine girdiğini söylemiş olalım.

Oyun, iOS’ta 8.0 veya üst sürümünü gerektirirken, iPhone, iPad, iPod touch ve Android ile uyumlu. Ayrıca, internet olmadan da oynanabiliyor.

https://goo.gl/FHo3ec

Gameplay Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s6-eMddBYrg

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