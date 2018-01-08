Sea of Thieves temalı yeni Xbox Controller!

Sea of Thieves temalı yeni bir Xbox One Controller’ı geliyor.

20 Mart 2018’de Xbox One ve Windows(PC) platformları için çıkışını yapacak olan “Sea of Thieves” yılın merakla beklenen oyunları arasında. Uçsuz bucaksız denizlerde korsancılık oynayacağımız Aksiyon-Macera oyunun yapımcılığını Rare firması, yayımcılığını da Microsoft Studios üstleniyor bilindiği gibi.

Oyunun çıkışı yavaş yavaş yaklaşırken Sea of Thieves temalı yeni bir Controller da yüzünü gösterdi. Oldukça hoş gözüken bu gamepad bizi oyunun atmosferine biraz daha sokacakmış gibi gözüküyor.

Şimdiden ön sipariş verebileceğiniz ürün 75 dolar fiyat etiketiyle satılacak. 60 dolarlık standart versiyona göre daha pahalı olan Controller sınırlı sayıda üretilecek.

Siz farkında olmadan tükenmiş bile olabilir.

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