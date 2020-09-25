Harry Potter temalı mobil oyun: Harry Potter: Puzzles & Spells

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaptıkları yatırımlarla isimleri çokça konuşulan mobil oyun firması Zynga, Harry Potter hayranları için yeni bir oyunla karşımızda. Üçlü eşleştirme türünde olan Harry Potter: Puzzles & Spells, seriden aşina olduğumuz mekanları birer birer seyahat etmemize fırsat tanıyor.

“Harry Potter serisi ilk kez sinemalara geldiğinde, herkesin aynı kitabı okuduğu, aynı filmi konuştuğu ve paylaşılan bir deneyim etrafında bir araya geldikleri o nadir anlardan biri yaşanmıştı” diyor, Zynga Casual Games Kıdemli Başkan Yardımcısı Yaron Leyvand ve ekliyor. “Harry Potter: Puzzles & Spells, hayranların seriye olan bağlılığını göze çarpan etkileyici anlarla ve beğenilen Wizarding World gelişmeleriyle dolu bir mobil oyun ile onurlandırıyor. Oyunun kısıtlı bir kitleye yayınlanmasından elde edilen geri bildirimler müthiş oldu ve dünya genelindeki hayranların oynamalarını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Harry Potter: Puzzles & Spells’de oyuncuları, Harry Potter serisinin büyüleri, mizahı, renkleri ve karakterleri ile dolu bir 3’lü Eşleştirme macerası bekliyor. Hayranlar, Wizarding World boyunca orijinal Harry Potter filmlerinden ses ve seslendirme özelliklerini taşıyan Harry’nin yolculuğunun özgün, mobil anlatımına şahit olacaklar. İlerledikçe büyüler ve özel güçler kazanan oyuncular, zıplayan Çikolata Kurbağaları, uçuşan Kanatlı Anahtarlar, savaşan büyücü satranç taşları ve diğer beklenmedik engeller ve nesnelerle de karşılaşıp Harry’nin Hogwarts Express’teki yolculuğu, Hagrid’in büyülü yaratıkları ve Hermione’un Wingardium Leviosa büyüsünü yapması gibi ikonik anları görecekler.

Önümüzdeki günlerde, oyunu indiren oyuncular oyun içi altın, ekstra yaşam ve avatarlarını özelleştirmek üzere özel Quidditch Gözlüklerini içeren bir Hoş Geldiniz Paketi de sunuluyor.

Resmi olarak Warner Bros. Games’ten lisanslanan ve Portkey Games etiketi altında yayınlanan oyun, Android ve iOS cihazların yanı sıra Amazon Kindle ve Facebook’ta ücretsiz olarak indirilebilir.