Honor 10 ilk haftadan satış rekoru kırdı!

Genç, eğlenceli ve yenilikçi dijital akıllı telefon markası Honor, Çin’de bir ay önce, dünyanın diğer ülkeleri için de Londra’da bir hafta önce lansmanını yaptığı Honor 10’un satış adedinin 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

Honor 10’un bir hafta içinde dünya genelindeki satışları, Honor 9’un aynı sürede elde ettiği rekoru ikiye katladı. Honor’un internet satış kanallarından birisi olan resmi web sitesi Hihonor, telefonun satışa çıktığı İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da tüm stoklarını bir hafta içinde bitirdi.

Bu hafta Güneydoğu Asya’daki bazı ülkelerde de satışa çıkan Honor 10, yakında Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler’de de tüketicilerle buluşacak. Honor 10, önümüzdeki haftalarda ise Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri, Orta Doğu ve Türkiye’de satışa çıkacak.

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