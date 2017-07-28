HTC’den kablosuz ve ek sistem gerektirmeyen yeni Vive!

Sanal gerçeklik başlıklarının en büyük sorunu nedir diye on PC kullanıcısına sorsak muhtemelen yarısından “kablo cehennemi”, diğer yarısından da “yüksek sistem gereksinimi” şeklinde geri dönüş alırız. HTC ise dersine şimdiden iyi çalışmış gibi gözüküyor.

Akıllı telefon, sanal gerçeklik (VR) ve inovasyon teknolojilerinin öncüsü olan HTC Corporation (“HTC”) ChinaJoy 2017’de Vive Standalone VR başlığını tanıtıp Çin pazarında satışa sundu. Viveport’u resmi içerik platformu olarak kullanacak yeni başlık bağımsız bir sanal gerçeklik deneyimi ile Çin pazarının bu segmentteki en iyi cihazı olmayı hedefliyor. Konuyla ilgilenen sanal gerçeklik geliştiricileri www.viveport.com/standalonevr-cn üzerinden yapacakları başvuruyla Vive Standalone tarafından desteklenen programlara ve geliştirici etkinliklerine erkenden ulaşma imkânı elde ediyor.

Vive Standalone yüksek kalite sanal gerçeklik deneyimini uygun fiyatlarla kullanıcılara ulaştırırken Vive ailesini de başı çektiği PC-tabanlı sanal gerçeklik deneyiminin dışına çıkararak büyütüyor. PC veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan çalışan Vive Standalone Qualcomm© Snapdragon™ 835 mobil VR platformu ile dahili VR fonksiyonlarını destekliyor ve geliştiricilere en yeni içerikleri hemen yayınlama fırsatı veriyor. Bağımsız sanal gerçeklik pazarı için kullanıcı deneyimi artıracak zengin bir kütüphane oluşturan Vive bu sayede Çin ekosistemindeki lider konumunu perçinleyip iki seneden uzun bir süredir kullanıcılarına sunduğu yüksek kalitesini tekrar ispatlıyor.

HTC, Vive Çin Bölge Müdür Yardımcısı Alvin W. Graylin, “Çin şu anda dünya mobil cihaz pazarına liderlik ediyor, ayrıca küresel VR pazarında da rüzgarı arkasına almış durumda. Qualcomm ile yaptığımız iş birliği sayesinde uygun fiyatlı Vive VR sistemlerini ve yüksek kaliteli bağımsız VR deneyimini Çin’deki tüketicilere ulaştırıyoruz.” dedi.

Qualcomm Technologies, Inc. Üretim Yönetimi Kıdemli Direktörü Hugo Swart ise “Snapdragon 835, üstün VR deneyimini ek bir PC’ye veya kablolara ihtiyaç duyamadan sunmak için tasarlandı. Zengin ürün seçeneklerimizin kullanıldığı ilk bağımsız VR başlığıyla Vive ekosistemine en yeni VR deneyimini sunan HTC Vive takımıyla çalıştığımız için çok heyecanlıyız.” dedi.

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