HyperX Esports Arena Las Vegas duyuruldu

Kingston Technology Company Inc.’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, global espor eğlence şirketi Allied Esports ile özel bir isim hakkı ortaklığını hayata geçiriyor. İmzalanan uzun süreli anlaşmayla Allied Esports’un Luxor Hotel & Casino’da bulunan, dünya çapında en önde gelen etkinlik alanı; HyperX Esports Arena Las Vegas adını alıyor. Mekan aynı zamanda Las Vegas Strip’te yer alan ilk özel espor alanı olarak da dikkat çekiyor.

İş birliği; HyperX marka elçilerinin, esporcuların, fikir önderlerinin dahil olduğu ve eşsiz fırsatların sunulduğu ortak markalı etkinlikleri kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde; ortak markalı ve etkinlik alanında, internette, sosyal platformlarda hazırlanan tamamlayıcı içeriklere yönelik pazarlama, promosyon, ürün etkinleştirme fırsatları ile Las Vegas’ta önemli bir perakende satış olanağı bulunuyor. Ayrıca bu iş birliği ile HyperX Esports Arena Las Vegas tüm sosyal medya platformlarına entegre ediliyor.

HyperX Pazarlama Direktörü Daniel Kelley, “HyperX’in espor ile ilgili her konuya gösterdiği bağlılık ve kararlılık, markamızın profesyonel ve amatör oyuncular arasında favori hale gelmesine yardımcı oldu. HyperX Esports Arena Las Vegas’ın isim haklarını almamız da kitlemizi genişletmek için bize büyük bir fırsat sunuyor. Allied Esports bizim için E-spor alanında saygın bir iş ortağı ve birlikte daha fazla başarıyı duyurmak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Yeni anlaşma, Allied Esports ve HyperX arasında süregelen sağlam iş birliğini pekiştiriyor. HyperX bu yılın başında, Las Vegas arenasının resmi ekipman ve arena ortağı olarak espor turnuvaları, özel etkinlikler ve günlük oyunlarda oyuncuları HyperX kulaklıkları, klavyeleri, mouse’ları ve mousepad’leri ile donatmıştı. Ayrıca HyperX bu yaz, Allied Esports’un Kuzey Amerika mobil espor kamyonunun da resmi ortağı olmuştu. Araç yıl boyunca Los Angeles’taki 2018 Electronic Entertainment Expo (E3), Anaheim’daki VidCon 2018 ve San Diego’daki Comic-Con 2018 gibi etkinlikleri dolaşmıştı.

HyperX Esports Arena Las Vegas, Mart 2018’deki açılışından bu yana espor tutkunları, oyuncular, yayıncılar ve takımlar için global bir merkez haline geldi. Mekan birçok farklı oyun türünü ve konusunu kapsayan yılın en popüler espor eğlence etkinlikleri ve prodüksiyonlarına ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında ünlü yayıncı Tyler “Ninja” Blevins’in dahil olduğu Ninja Vegas ’18 gibi etkinlikler de yer aldı. Aralık ayında ise iki büyük etkinlik daha düzenleneceği duyuruldu: League of Legends All-Star 2018 (6-8 Aralık) ve Capcom Cup 2018 (14-16 Aralık). Arenada geceleri düzenlenen Friday Frags ve Saturday Night Speedway gibi turnuvalar da Las Vegas’ın büyüyen rekabetçi video oyunu sahnesinin odak noktası haline geldi. HyperX Esports Arena Las Vegas, Esports Business Summit bünyesinde düzenlenen 2018 Tempest Ödülleri’nde Yılın Etkinlik Alanı seçildi.

HyperX, iş birliğinin bir parçası olarak HyperX Esports Arena Las Vegas’ta düzenlenecek etkinliklere de sponsor olacak. 9-12 Ocak tarihleri arasındaki CES 2019 sırasında, HyperX yeni duyurulan HyperX Esports Arena Las Vegas’ın dahil olduğu bir dizi sosyal etkinlik ve pazarlama etkinlikleri yapmayı planlıyor. CES faaliyetleri ve HyperX’in sponsor olduğu planlama aşamasındaki diğer etkinlikler hakkında daha fazla bilginin fuar tarihleri yaklaştığında paylaşılması bekleniyor.

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