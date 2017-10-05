İnceleme: Razer Lancehead

Günümüzde şirket politikası olarak direkt oyuncuları hedeflemeyen firmaların bile dikkatini çeken ve ürün gamlarında mutlaka yer bulan oyun donanımları, pazardaki paylarını giderek artırıyor. Razer gibi uzun süredir oyunculara özel donanımlar üreten firmalar ise üst segmentte hayli kemikleşmiş bir kitleye ulaşmakta.

Şimdiye kadar oyunculara özel pek çok mouse’unu incelediğimiz Razer‘ın elimizdeki son ürünü ise firmanın yeni arzu nesnesi Lancehead. Pratikte hem kablolu hem de kablosuz versiyonları bulunan ürün bize kablosuz versiyonu ile ulaştı ve hemen belirtelim, iki ürün arasında donanımsal olarak da bazı farklar mevcut.

Kablolu mu kablosuz mu?

Oyunculuk söz konusu olduğunda tercihin kablolu mouselardan yana kaydığını söylemek mümkün. Günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte tepkilerdeki gecikmeler minimuma inmiş olsa bile, ağırlık ve pil ömrü gibi sebepler yüzünden pek çok oyuncu kablosuz mouselara bir miktar ön yargı ile bakmakta. Razer Lancehead, bu ön yargıyı kırabilecek kadar harika bir ürün. Diğer taraftan kablolu modeli ile karşılaştırıldığında performans tarafında bazı dezavantajlar ile gelmekte.

Öncelikle her iki modelde de 16.000 DPI‘lık bir sensör bulunmakta ancak kablosuz modeli lazer, kablolu modeli (Tournament Edition) ise optik okuyucuya sahip. Bu iki farklı sensör arasındaki en önemli fark şu; kablosuz modelin lazer sensörü saniyede 210-inçlik tarama yapabilirken, kablolu modelde bu değer 450-inç / saniye.

Kısaca her iki model de 16.000 DPI destekli ve 1000 Hz polling rate değerine sahip sensöre sahip olmasına rağmen, optik model performans açısından bir adım öne çıkıyor. Kablolu modelin önemli bir fiyat avantajına sahip olduğunu da belirtelim.

Tasarım

Ürünün bizdeki kablosuz versiyonu, Gun Metal olarak adlandırılan bir renge sahip ve bu haliyle mat siyah renkte piyasaya sunulan kablolu versiyondan ayrılıyor. Lancehead’in en önemli özelliği ise sadece sağ elini kullanan oyuncular için değil, aynı zamanda solak oyuncular için de tasarlanmış olması. Bu durum elbette sağ elini kullanan oyuncuların bir miktar canını sıkabilir çünkü bu uyum, aynı zamanda ergonominin bir miktar “ortaya karışık” olarak düzenlenmesi demek.

Lancehead önden bakıldığında son derece agresif bir tasarıma sahip ve ilk anda bir savaş uçağının hava girişlerini andırıyor. Hafifçe kemikli bir yapıya sahip olan tekerlek (scroll) ön tarafı açık olarak tasarlanmış ve şarj kablosu ilk anda “nasıl yani?” dedirtecek şekilde tekerleğin hemen altındaki micro-USB slotuna bağlanmakta. Hemen içinizi rahatlatalım, kablo yerine gayet iyi oturuyor ve kesinlikle tekerleğe temas etmiyor. Ayrıca sadece 111 gram ağırlığa sahip olan ürün, bir kablosuz mouse için son derece hafif ve kolay kullanılabiliyor.

NAGA serisinin aksine mouseta toplam 8 adet tuş bulunmakta ve üst kısımdaki tuşlar ile DPI değerini kendi ihtiyacınıza göre ayarlamak hayli kolay. Eliniz bu tuşlara zırt pırt çarpmadığından ve DPI değerini değiştirmek için aynı anda üç tuşa basmak gibi akrobatik hareketler gerekmediğinden bizim hayli hoşumuza gitti. Yan taraftaki tuşlar 2+2 şeklinde düzenlenmiş. Bunlar sol tarafta hayli rahat kullanılsa da sağ taraftakilere basmak için elinizi bir miktar geriye almanız gerekiyor. Bu da hem sağ hem de sol el olarak tasarlanmasının yan etkisi.

Son sözler

Razer Lancehead, firmanın Chroma teknolojisini kullanıyor ve Razer Synapse programını yüklediğinizde farenin hemen tüm tuşlarını yeniden programlayabiliyor, Chroma ışıklandırmasına kendi tercihleriniz doğrultusunda müdahale edebiliyor veya kablosuz mouse için olmazsa olmaz bazı güç tüketimi ayarlarını yapabiliyorsunuz.

Lancehead, firmadan gelen bilgiye göre (Chroma parlaklığı / efektine ve DPI ayarına göre değişmekle birlikte) tam şarjda 20 saatin üzerinde bir dayanıma sahip. Toplam test süremiz henüz bu rakama ulaşamasa da tam şarjın ardından yeniden şarj etmediğimizi düşünürsek, verilen değerin oldukça olası gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Son olarak, kablosuz versiyonu 600 TL civarında bir fiyata sahip olan Razer Lancehead pahalı bir ürün. Yine de uzun şarj süresi, yüksek performansı ve kolay kullanımı ile hemen her kullanıcının senelerce keyifle kullanabileceği bir mouse üretmiş Razer. Beklentileriniz yukarıda okuduklarınız ile uyuşuyorsa, hiç düşünmeyin derim.

NOT: 90

ARTILAR

+Yüksek performans

+Uzun pil ömrü

+Razer Chroma

+Kablosuz fare için oldukça hafif

+Her iki el için de tasarlanmış olması

EKSİLER

-Yüksek fiyat

-Kablosuz modelde kablolu versiyona göre daha düşük performanslı sensör kullanımı

Kürşat Zaman

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…