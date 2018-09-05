Jagged Alliance: Rage! sevilen askerleriyle geri dönüyor

Jagged Alliance: Rage! yeni sıra tabanlı taktikleri, macera unsurları ve Ivan Dolvich, Helmut “Grunty” Grunther, Charlene “Raven” Higgins gibi sevilen karakterleriyle geri dönüyor.

İlk Jagged Alliance hikayesinin 20 yıl sonrasını konu alan bu uyarlama vahşi bir ormanda sınırlarınızı zorlayacak bir deneyim sunuyor. Görünen o ki çok sevilen askerlerimiz biraz yaşlanmış olacak. İlk oyunun üstünden 23 yıl geçtiği düşünülürse fazlasıyla nostaljik olacak gibi görünüyor.

Ortalama 20 saatlik bir oynanışa sahip oyunun singleplayer seçeneğinin dışında iki kişilik online co-op özelliği de bulunacak. 1994 ve 1999 yılında çıkan ilk oyunlarıyla birlikte kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde eden, ancak serinin devamında hayal kırıklıklarına sebep olan Jagged Alliance bakalım yeni uyarlaması ile hayranlarının sevgisini kazanabilecek mi?

Özellikler:

• İki kişilik online co-op

• Macera unsurlarıyla donatılmış sıra tabanlı taktiksel bir oynanış

• Kaba kuvvet kullanımından veya gizliliğe kadar çeşitli taktikler belirleme imkanı

• Farklı yetenekleri, kişisel istekleri ve çatışmaları olan gerçekçi karakterler

• Savaş alanında düşman sürüsünü yönlendiren güçlü kumandanlar

• Savaşta avantaj sağlayan, karakterlere özgü yetenekler

Jagged Alliance: Rage! THQ Nordic ağının son üyesi HandyGames tarafından geliştirilmiş. PC, PS4 ve Xbox One için çıkarılacak oyunun çıkış tarihi ise PC için 27 Eylül, PS4 ve Xbox One için 6 Kasım olarak duyuruldu.

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