Kinguin Indie Valley’den Cadılar Bayramı paketi!

Kinguin.net Cadılar Bayramı için korku ve mizahı bir araya getiren sıra dışı bağımsız oyunları uygun fiyatlı Halloween Indie Valley Bundle paketinde bir arada sunuyor

Kinguin’in bağımsız geliştiricileri desteklemek ve oyunlarını daha geniş kitlelere daha kolay biçimde ulaştırmalarını sağlamak için oluşturduğu Indie Valley programı bu sefer farklı bir haberle karşımızda. Indie Valley programı içerisinde yer alan 3 farklı oyunu bir araya getiren Halloween Indie Valley, Cadılar Bayramı’nı eğlenceli bir şekilde kutluyor.

Halloween Indie Valley’de yer alan oyunlar şunlar:

Beat the Game – Sanatsal yönünü Tim Burton filmlerinden alan bu Türk yapımı bağımsız oyun, macera ve müzik oyunlarını birleştiren farklı bir tasarıma sahip. Oyunun gerçeküstü, gizemli dünyasında ilerlemek için yeni sesler bulup farklı melodiler keşfetmeniz gerekiyor. Gerçek ötesi, büyüleyici ve bir hayli eğlenceli olan bu oyunu mutlaka denemelisiniz!

Hero Defense – Steampunk tarzını korku ve komedi ile harmanlıyor. Oyundaki beş farklı kahraman, Count Necrosis’in dünyamıza getirdiği canavar akınlarına karşı koymaya çalışıyor. Oyunun yapımcıları, başarılı “tower defense”, RYO ve aksiyon oyunlarından ödünç aldıkları mekaniklerle bağımlılık yapıcı ve yeni bir oynanış yaratmayı bilmiş. Hero Defense’in kendine has grafik tasarımı ve gotik atmosferi ise oyundan aldığınız tadı daha da artıracak.

Hero Siege – RYO ve “roguelike” ögeleri çetin ve aksiyon dolu bir oynanışla birleştiren Hero Siege, zoru seven oyuncular için. Oyundaki 14 farklı karakter sınıfından birini seçip, rasgele oluşturulan zindanlarda canavarlarla savaşıp kahramanınızı geliştirebiliyorsunuz. Klasik hack ’n’ slash oyunlarına harika bir örnek veren Hero Siege’i çevrimiçi modda 3 arkadaşınızla birlikte oynayarak eğlenceyi 4’e katlayabilirsiniz.

Halloween Indie Valley Bundle’ın birbirinden eğlenceli oyunlarına https://goo.gl/kMzseu adresinden, üstelik oldukça uygun bir fiyata ulaşabilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…