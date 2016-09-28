LEVEL #237, 1 Ekim’de bayilerde!

LEVEL #237 – Ekim 2016 sayısı, 30 Eylül’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de, 1 Ekim’de tüm Türkiye’de bayilerde!
LEVEL’ın Ekim sayısı yine yıkılıyor!
Kratos kuzeye yürür ve eski düşmanlarını eski topraklarda bırakırsa…
“Kratos aynı Raul Meireles’e benzemiş!” muhabbetleri bittiğine göre yeni God of War oyununun muazzam potansiyeli hakkında konuşabiliriz. Hikâye baştan alınırken Tuna da oturdu, sizler için içinde God of War Karakter Tasarımcısı Arda Koyuncu ile röportajın da yer aldığı 10 sayfalık bir Dosya Konusu hazırladı.
Spor oyunları ile dolu bir sayı!
Eylül ayının spor ihtiva eden oyunlar için önemi ortada. Bu ay derginizde FIFA 17, Pro Evolution Soccer 2017 ve NBA 2K17 gibi spor oyunlarının üç atlısının (Dördüncüsü bizce Rocket League, halen.) incelemelerini okuyabilirsiniz. Eğer tarafınızı seçmediyseniz ve FIFA/PES arasında bir tercih yapmanız gerekiyorsa bu ayki incelemelerimizi kaçırmayın.
Çabla geri döndü…
Meriç abla, Çabla veya Meriç Bozkurt, hangisi sizin için yakın geliyor bilmiyoruz ama eski bir dost bu aydan itibaren yeniden bizlerle olup aklınızdaki sorulara yanıt arayacak. Çok beğeneceğinizi umuyoruz.
LEVEL içeriği
#237
İlk Bakış
Of Kings And Men (Test)
Battlefield 1 Beta
Naval Action (Test)
The Other 99 (Test)
Quake Champions
Albion Online (Test)
Dosya Konusu
God of War
İnceleme
World of Warcraft: Legion
Forza Horizon 3
FIFA 17
ReCore
Pro Evolution Soccer 2017
NBA 2K17
Steins;Gate
Attack on Titan
Obduction
Worms W.M.D
Valley
Master of Orion
Near Death
The Turing Test
The Tomorrow Children
Shattered Skies
Okhlos
Pan-Pan
The Final Station
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Çabla Sorulara Yanıt Arıyor (Yeni)
Donanım
ESL
Fırtına Güncesi (HOTS)
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Neo’nun İzinde
Okur İncelemesi
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
Teknik Servis
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
FIFA 17
Call of Duty: Infinite Warfare
5 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Deniz Derya
1 year ago |
Emeklerinize sağlık, çok güzel bir sayı olmuş. Özellikle God of War yazısı harikulade. Ben sanatçının kendisine ulaşamadım ama instagramını buldum. Takip etmek isteyenlere:
https://www.instagram.com/arda.koyuncu/
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Ahmet
11 months ago |
Derginiz Aydın/Söke ye halen gelmedi haftalardır bakıyorum fakat bulamıyorum.
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LEVEL
11 months ago |
Merhaba,
Gönderilmiş gibi gözükmekte ve muhtemelen ilk günlerde tükenmiş olmalı. Ulaşma şansınız kalmamış olduğundan okurhizmetleri@doganburda.com adresine bir mail rica edeceğiz, yardımcı olacaklar. :)
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MehmetGamer
15 hours ago |
Süper yeni gördüm derginizi bir ricam olacaktı steam kodları verseniz 20 tl lik falan gözümz cs:go görsün ama helal olsun 60 lik promo kod vermişsiniz
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LEVEL
14 hours ago |
Steam kodu için bir fırsat oluşursa elbette ama bu uzun bir prosedür. :)