LEVEL #237, 1 Ekim’de bayilerde!

Kratos kuzeye yürür ve eski düşmanlarını eski topraklarda bırakırsa…

“Kratos aynı Raul Meireles’e benzemiş!” muhabbetleri bittiğine göre yeni God of War oyununun muazzam potansiyeli hakkında konuşabiliriz. Hikâye baştan alınırken Tuna da oturdu, sizler için içinde God of War Karakter Tasarımcısı Arda Koyuncu ile röportajın da yer aldığı 10 sayfalık bir Dosya Konusu hazırladı.

Spor oyunları ile dolu bir sayı!

Eylül ayının spor ihtiva eden oyunlar için önemi ortada. Bu ay derginizde FIFA 17, Pro Evolution Soccer 2017 ve NBA 2K17 gibi spor oyunlarının üç atlısının (Dördüncüsü bizce Rocket League, halen.) incelemelerini okuyabilirsiniz. Eğer tarafınızı seçmediyseniz ve FIFA/PES arasında bir tercih yapmanız gerekiyorsa bu ayki incelemelerimizi kaçırmayın.

Çabla geri döndü…

Meriç abla, Çabla veya Meriç Bozkurt, hangisi sizin için yakın geliyor bilmiyoruz ama eski bir dost bu aydan itibaren yeniden bizlerle olup aklınızdaki sorulara yanıt arayacak. Çok beğeneceğinizi umuyoruz.

LEVEL içeriği

#237

İlk Bakış

Of Kings And Men (Test)

Battlefield 1 Beta

Naval Action (Test)

The Other 99 (Test)

Quake Champions

Albion Online (Test)

Dosya Konusu

God of War

İnceleme

World of Warcraft: Legion

Forza Horizon 3

FIFA 17

ReCore

Pro Evolution Soccer 2017

NBA 2K17

Steins;Gate

Attack on Titan

Obduction

Worms W.M.D

Valley

Master of Orion

Near Death

The Turing Test

The Tomorrow Children

Shattered Skies

Okhlos

Pan-Pan

The Final Station

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Çabla Sorulara Yanıt Arıyor (Yeni)

Donanım

ESL

Fırtına Güncesi (HOTS)

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Neo’nun İzinde

Okur İncelemesi

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

Teknik Servis

POSTER

FIFA 17

Call of Duty: Infinite Warfare

