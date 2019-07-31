LEVEL Ağustos (#271) Sayısı Bayilerde!

Sizi pek çok sürprizle karşılayan yeni sayımız 1 Ağustos’tan itibaren tüm Türkiye’de bayilerde, üstelik LEVEL not defteri hediyesi ile beraber!
-HEDİYE DEFTER VAR!-
Koleksiyon yapmayı seven okurlarımız dikkat! Bu ay derginizi bayinizden istemeyi unutmayın zira 64 sayfalık LEVEL not defteri derginizle beraber sizleri bekliyor.
-KAPAK KONUSU-
Bu sayımızın kapağında E3 2019 fuarının en fazla beklenen, en fazla izlenen içeriklerine ev sahipliği yapan Final Fantasy VII Remake var. Serinin en fazla sevilen oyunu hakkındaki her şey Tuna’nın hazırladığı 12 sayfalık kocaman dosya konusunda sizleri bekliyor. Elbette oyunun posteri de derginizle birlikte hediye!
-F1 SEZONU KIZIŞIRKEN-
Codemasters ilk defa Formula 1 lisansını aldığında çoğumuzun ödünü kopartmıştı, hatırlayın. F1 2016 ile beraber çıkışa geçen, F1 2018’den itibaren de klasik konumuna geçen seri F1 2019 ile yeni zirveler görmeye hazırlanıyor. F1’in iki efsanevi pilotu Ayrton Senna ve Alain Prost temalı posteri de derginizle hediye.
-HADİ MARIO BÖLÜMÜ YAPALIM!-
“Ben artık Mario bölümü oynamak değil, Mario bölümü yapmak istiyorum!” diyen takipçileri tam kalplerinden yakalayacak olan Super Mario Maker 2 bu aralar fırtına gibi esiyor. Bu yazı yazıldığı sırada 4 milyon satışı geride bırakan yapımın geniş incelemesi derginizde sizi bekliyor.
Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Ağustos sayısının tam içeriği aşağıda.
LEVEL Dergi içeriği
#271
İLK BAKIŞ
Call of Duty: Modern Warfare
Dota Underlords
John Wick Hex
The Dark Pictures: Man of Medan
Deahgarden: Bloodharvest
Goat of Duty
Killsquad
League of Legends: Taktik Savaşları
DOSYA KONUSU
Final Fantasy VII Remake
Özel Üretim Konsollar
İNCELEME
Wolfenstein: Youngblood
F1 2019
Outer Wilds
Super Mario Maker 2
They Are Billions
Sea of Solitude
Stranger Things 3: The Game
Starcraft: Cartooned
Trover Saves the Universe
Final Fantasy XIV: Shadowbringers
Judgment
Dragon Quest Builders 2
Heavy Rain (PC)
Samurai Shodown
Harry Potter: Wizards Unite
Sky: Children of the Light
Monster Jam: Steel Titans
Atelier Lulua: The Scion of Arland
Amid Evil
FIA European Truck Championship
Nowhere Prophet
Pro Cycling Manager 19
Seeds of Resilience
Etherborn
Rise of Industry
Silver Chains
Vaporum
Driftland: The Magic Revival
Super Neptunia RPG
Vambrace: Cold Soul
Blazing Chrome
Injection
Gato Roboto
Coffence
Langrisser Mobile
Nuclear Inc.2
Zero City: Zombie Shelter Survival
Makara
Ayrıca
Anarşist
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
POSTERLER
F1 2019
Final Fantasy VII Remake