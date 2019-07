LEVEL Ağustos (#271) Sayısı Bayilerde!

Sizi pek çok sürprizle karşılayan yeni sayımız 1 Ağustos’tan itibaren tüm Türkiye’de bayilerde, üstelik LEVEL not defteri hediyesi ile beraber!

-HEDİYE DEFTER VAR!-

Koleksiyon yapmayı seven okurlarımız dikkat! Bu ay derginizi bayinizden istemeyi unutmayın zira 64 sayfalık LEVEL not defteri derginizle beraber sizleri bekliyor.

-KAPAK KONUSU-

Bu sayımızın kapağında E3 2019 fuarının en fazla beklenen, en fazla izlenen içeriklerine ev sahipliği yapan Final Fantasy VII Remake var. Serinin en fazla sevilen oyunu hakkındaki her şey Tuna’nın hazırladığı 12 sayfalık kocaman dosya konusunda sizleri bekliyor. Elbette oyunun posteri de derginizle birlikte hediye!

-F1 SEZONU KIZIŞIRKEN-

Codemasters ilk defa Formula 1 lisansını aldığında çoğumuzun ödünü kopartmıştı, hatırlayın. F1 2016 ile beraber çıkışa geçen, F1 2018’den itibaren de klasik konumuna geçen seri F1 2019 ile yeni zirveler görmeye hazırlanıyor. F1’in iki efsanevi pilotu Ayrton Senna ve Alain Prost temalı posteri de derginizle hediye.

-HADİ MARIO BÖLÜMÜ YAPALIM!-

“Ben artık Mario bölümü oynamak değil, Mario bölümü yapmak istiyorum!” diyen takipçileri tam kalplerinden yakalayacak olan Super Mario Maker 2 bu aralar fırtına gibi esiyor. Bu yazı yazıldığı sırada 4 milyon satışı geride bırakan yapımın geniş incelemesi derginizde sizi bekliyor.

Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Ağustos sayısının tam içeriği aşağıda.

LEVEL Dergi içeriği

#271

İLK BAKIŞ

Call of Duty: Modern Warfare

Dota Underlords

John Wick Hex

The Dark Pictures: Man of Medan

Deahgarden: Bloodharvest

Goat of Duty

Killsquad

League of Legends: Taktik Savaşları

DOSYA KONUSU

Final Fantasy VII Remake

Özel Üretim Konsollar

İNCELEME

Wolfenstein: Youngblood

F1 2019

Outer Wilds

Super Mario Maker 2

They Are Billions

Sea of Solitude

Stranger Things 3: The Game

Starcraft: Cartooned

Trover Saves the Universe

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Judgment

Dragon Quest Builders 2

Heavy Rain (PC)

Samurai Shodown

Harry Potter: Wizards Unite

Sky: Children of the Light

Monster Jam: Steel Titans

Atelier Lulua: The Scion of Arland

Amid Evil

FIA European Truck Championship

Nowhere Prophet

Pro Cycling Manager 19

Seeds of Resilience

Etherborn

Rise of Industry

Silver Chains

Vaporum

Driftland: The Magic Revival

Super Neptunia RPG

Vambrace: Cold Soul

Blazing Chrome

Injection

Gato Roboto

Coffence

Langrisser Mobile

Nuclear Inc.2

Zero City: Zombie Shelter Survival

Makara

Ayrıca

Anarşist

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

LEVEL NOT DEFTERİ



POSTERLER

F1 2019

Final Fantasy VII Remake



