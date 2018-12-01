LEVEL Aralık (#263) sayısı bayilerde!

LEVEL Aralık 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL’ın Aralık sayısı yine dopdolu. Senenin en kuvvetli yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Battlefield V, beklentilerin altında kalmakla kalmayıp tüm keyfimizi kaçıran Fallout 76 ve ilk oyunun sağlam altyapısını olduğu gibi koruyan Hitman 2 bu ayın ağır topları arasında. Bununla beraber merakla beklediğiniz Final Fantasy VII Remake’in geniş bir ilk bakışı ve Tuna Şentuna’nın 2019’un en fazla beklenilen oyunlarını mercek altına aldığı dev bir dosya konusu da sizleri bekliyor.
Tüm bunlar ve çok daha fazlasının yer aldığı dergi içeriği aşağıda, keyifli okumalar diliyoruz. 🙂
LEVEL Dergi içeriği
#263
İLK BAKIŞ
Final Fantasy VII Remake
World War 3
The Blackout Club
Outpost Zero
Eximius: Seize the Frontline
DOSYA KONUSU
2019’un en çok beklenen oyunları
Blizzcon 2018
İNCELEME
Battlefield V
Fallout 76
HITMAN 2
Call of Cthulhu: The Official Videogame
Thronebreaker: The Witcher Tales
Pokemon: Let’s Go, Eevee!
Project Hospital
My Hero One’s Justice
OVERKILL’s The Walking Dead
Spyro Reignited Trilogy
Farming Simulator 2019
Return of the Obra Dinn
Just Dance 2019
Sinner: Sacrifice for Redemption
Football Manager 2019
Gwent: The Witcher Card Game
Valkyria Chronicles 4
Party Hard 2
Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry
The Colonists
Fishing Sim World
Chimparty
The Shapeshifting Detective
Dark Souls Remastered (Switch)
GRIP: Combat Racing
The Room Three
Deep Sky Derelicts
Escape Doodland
Tsioque
Assassin’s Creed Rebellion
Prince of Persia Escape
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
POSTERLER
Battlefield V
Final Fantasy VII Remake
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Fallout 76
HITMAN 2
2 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Tarık Altunöz
1 day ago |
bi dahaki dergide takvim bekliyoruz
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LEVEL
2 days ago |
Geliyor. :)