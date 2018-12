LEVEL Aralık (#263) sayısı bayilerde!

LEVEL Aralık 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL’ın Aralık sayısı yine dopdolu. Senenin en kuvvetli yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Battlefield V, beklentilerin altında kalmakla kalmayıp tüm keyfimizi kaçıran Fallout 76 ve ilk oyunun sağlam altyapısını olduğu gibi koruyan Hitman 2 bu ayın ağır topları arasında. Bununla beraber merakla beklediğiniz Final Fantasy VII Remake’in geniş bir ilk bakışı ve Tuna Şentuna’nın 2019’un en fazla beklenilen oyunlarını mercek altına aldığı dev bir dosya konusu da sizleri bekliyor.

Tüm bunlar ve çok daha fazlasının yer aldığı dergi içeriği aşağıda, keyifli okumalar diliyoruz. 🙂

LEVEL Dergi içeriği

#263

İLK BAKIŞ

Final Fantasy VII Remake

World War 3

The Blackout Club

Outpost Zero

Eximius: Seize the Frontline

DOSYA KONUSU

2019’un en çok beklenen oyunları

Blizzcon 2018

İNCELEME

Battlefield V

Fallout 76

HITMAN 2

Call of Cthulhu: The Official Videogame

Thronebreaker: The Witcher Tales

Pokemon: Let’s Go, Eevee!

Project Hospital

My Hero One’s Justice

OVERKILL’s The Walking Dead

Spyro Reignited Trilogy

Farming Simulator 2019

Return of the Obra Dinn

Just Dance 2019

Sinner: Sacrifice for Redemption

Football Manager 2019

Gwent: The Witcher Card Game

Valkyria Chronicles 4

Party Hard 2

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry

The Colonists

Fishing Sim World

Chimparty

The Shapeshifting Detective

Dark Souls Remastered (Switch)

GRIP: Combat Racing

The Room Three

Deep Sky Derelicts

Escape Doodland

Tsioque

Assassin’s Creed Rebellion

Prince of Persia Escape

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

POSTERLER

Battlefield V

Final Fantasy VII Remake

—

Fallout 76

HITMAN 2

