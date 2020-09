LEVEL Eylül (#283) sayısı bayilerde!

Yaz sıcaklarını arkada bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, LEVEL da bomba gibi bir sayıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın kapağında “yeni nesil” tanımının altını tam olarak doldurabilen bir simülasyon var, Microsoft Flight Simulator. Heyecanlıyız zira seneler sonra LEVEL kapağında bir simülasyon oyunu var. Bu son derece derin oyunun tüm detaylarını içeren 12 sayfalık kocaman bir inceleme sizleri bekliyor.

Bunun dışında FIFA 21 ve Marvel’s Avengers beta izlenimleri, son günlerin en çok konuşulan oyunlarından Fall Guys, Mortal Shell, Othercide ve Horizon Zero Dawn‘ın PC sürümünün incelemeleri ve Xbox Games Showcase dosyası da derginizde.

N11’den sipariş etmek için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-eylul-sayisi-P198193768

Bu ayın posterleri de bomba gibi, LEVEL Eylül içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#283

-İLK BAKIŞ-

FIFA 21

Marvel’s Avengers

Grounded

Iron Harvest

Dreamscaper

Riftbreaker

Rogue Company

DOSYA KONUSU

Xbox Games Showcase 2020

RÖPORTAJ

ABB ASKİ Espor

Alican Afşar / FX Artist – Call of Duty: Modern Warfare

İNCELEME

Microsoft Flight Simulator

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

A Total War Saga: Troy

Fall Guys

Mortal Shell

Othercide

Battletoads

Carrion

Crusader Kings III

Risk of Rain 2

EA Sports UFC 4

Hellpoint

Peaky Blinders: Mastermind

Hyper Scape

Factorio

Metamorphosis

Empyrion: Galactic Survival

Creaks

Necrobarista

Fast & Furious: Crossroads

Röki

Dex (Switch)

Kill it with Fire

Ys: Memories of Celceta

SpaceBourne

Hellbound

The Alto Collection

Mr.Driller DrillLand

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Cyberpunk 2077

Hearthstone: Scholomance Academy

—

Bioshock Infinite

Horizon Forbidden West