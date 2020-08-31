LEVEL Eylül (#283) sayısı bayilerde!

Yaz sıcaklarını arkada bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, LEVEL da bomba gibi bir sayıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın kapağında “yeni nesil” tanımının altını tam olarak doldurabilen bir simülasyon var, Microsoft Flight Simulator. Heyecanlıyız zira seneler sonra LEVEL kapağında bir simülasyon oyunu var. Bu son derece derin oyunun tüm detaylarını içeren 12 sayfalık kocaman bir inceleme sizleri bekliyor.
Bunun dışında FIFA 21 ve Marvel’s Avengers beta izlenimleri, son günlerin en çok konuşulan oyunlarından Fall Guys, Mortal Shell, Othercide ve Horizon Zero Dawn‘ın PC sürümünün incelemeleri ve Xbox Games Showcase dosyası da derginizde.
N11’den sipariş etmek için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-eylul-sayisi-P198193768
Bu ayın posterleri de bomba gibi, LEVEL Eylül içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#283
-İLK BAKIŞ-
FIFA 21
Marvel’s Avengers
Grounded
Iron Harvest
Dreamscaper
Riftbreaker
Rogue Company
DOSYA KONUSU
Xbox Games Showcase 2020
RÖPORTAJ
ABB ASKİ Espor
Alican Afşar / FX Artist – Call of Duty: Modern Warfare
İNCELEME
Microsoft Flight Simulator
Horizon Zero Dawn: Complete Edition
A Total War Saga: Troy
Fall Guys
Mortal Shell
Othercide
Battletoads
Carrion
Crusader Kings III
Risk of Rain 2
EA Sports UFC 4
Hellpoint
Peaky Blinders: Mastermind
Hyper Scape
Factorio
Metamorphosis
Empyrion: Galactic Survival
Creaks
Necrobarista
Fast & Furious: Crossroads
Röki
Dex (Switch)
Kill it with Fire
Ys: Memories of Celceta
SpaceBourne
Hellbound
The Alto Collection
Mr.Driller DrillLand
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Cyberpunk 2077
Hearthstone: Scholomance Academy
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Bioshock Infinite
Horizon Forbidden West
2 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
Yılmaz
19 hours ago |
Level god of war ne zaman geliyor sözün vardı:)
-
Alperen
16 hours ago |
yesss