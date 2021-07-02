LEVEL Temmuz (#293) sayısı bayilerde!

Normal hayata dönmeye başladığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da Temmuz sayısıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde.
Bu ayın kapak konusu çoğunuzun tahmin edebileceği gibi Battlefield serisinin en son oyunu, büyük merakla beklediğimiz Battlefield 2042. Eski Battlefield günlerini hatırlatan bu oyunla alakalı bildiğimiz ne varsa 10 sayfalık dosya konusunda sizlerle buluşturduk.
Bir de tabii, E3 var. E3 2021 bu sene -umuyoruz son kez- online olarak düzenlendi ve yine pek çok dikkat çekici oyun bizlerle buluştu. 14 sayfalık bir dosya konusu derginizde sizleri bekliyor.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-haziran-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#293
İLK BAKIŞ
Going Medieval
Graven
Angelic
Villa’s Blinds
DOSYA KONUSU
Battlefield 2042
E3 2021
İNCELEME
Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar
Chivalry II
Scarlet Nexus
The Elder Scrolls Online: Blackwood
Necromunda: Hired Gun
World of Warcraft: Burning Crusade Classic
Tell Me Why
Dungeons & Dragons: Dark Alliance
Knockout City
Ninja Gaiden: Master Collection
Solasta: Crown of Magister
Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Warhammer: Age of Sigmar – Storm Ground
Wonder Boy: Asha in Wonderland
Backbone
Song of Horror
Huntdown -Revisited-
Capcom Arcade Stadium
DC Super Hero Girls: Teen Power
World’s End Club
Pokemon Go -Revisited-
Leo’s Fortune
The Longest Road on Earth
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? -S.T.A.L.K.E.R-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Battlefield 2042
Escape from Tarkov
…
Half-Life 2
GTA Vice City
15 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
Bora
1 week ago |
Lütfen birdahakine daha fazla pos- şaka yapıyorum, yine harika bir iş çıkartmışsınız tebrik ederim emeği geçen herkesi
-
faruk
1 week ago |
gta vc ve half life 2 aynı postere koyulur mu eyyyyyyyyyyyyyyy level
-
LEVEL
1 week ago |
Biz istemedik öyle olmasını, dizgi hatası olmuş. :/
-
Caner
1 week ago |
Posterler Tamda istediğim gibi zaten half life hayranıyım müthiş oldu elinize sağlık
-
Sungur
1 week ago |
Herkes uncharted istiyor siz kimssnin bilmediği oyunlarin posterini veriyorsunuz!? Bu ay almıyorum hem çok geç yüklediğiniz içinde
-
LEVEL
1 week ago |
Daha dört ay önce Uncharted posteri verdik yahu.
https://www.level.com.tr/haber/genel/level-subat-288-sayisi-bayilerde.html
-
Pekmez
1 week ago |
Ne zaman Elden Ring posteri gelir :D
-
LEVEL
1 week ago |
Basın görsellerinin çıkmasına çok var.
-
Blackxdan
1 week ago |
Uncharted beklemistik ayip ettiniz
-
LEVEL
1 week ago |
Daha geçen ay verdik. :)
-
said
1 week ago |
level temmuz 2020 281 sayılı dergiyi nerden bulaiblirim acaba fizikselini satın almak istiyorum mümkünse değilse de pdf rica edeceğim
-
LEVEL
1 week ago |
Maalesef stokları tamamen bitti. PDF halini Dergilik üzerinden edinebilirsiniz.
-
CanerXeM
1 week ago |
Çok güzel..
-
Emir
1 week ago |
Keşke persona posteri olsa
-
Süleyman Çakır
1 week ago |
Max payne posteri verebilirmisiniz önümüzdeki ay 20. Yıl için