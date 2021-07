LEVEL Temmuz (#293) sayısı bayilerde!

Normal hayata dönmeye başladığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da Temmuz sayısıyla beraber tüm Türkiye’de bayilerde.

Bu ayın kapak konusu çoğunuzun tahmin edebileceği gibi Battlefield serisinin en son oyunu, büyük merakla beklediğimiz Battlefield 2042. Eski Battlefield günlerini hatırlatan bu oyunla alakalı bildiğimiz ne varsa 10 sayfalık dosya konusunda sizlerle buluşturduk.

Bir de tabii, E3 var. E3 2021 bu sene -umuyoruz son kez- online olarak düzenlendi ve yine pek çok dikkat çekici oyun bizlerle buluştu. 14 sayfalık bir dosya konusu derginizde sizleri bekliyor.

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-haziran-sayisi-P198193768

LEVEL Dergi İçeriği

#293

İLK BAKIŞ

Going Medieval

Graven

Angelic

Villa’s Blinds



DOSYA KONUSU

Battlefield 2042

E3 2021



İNCELEME

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar

Chivalry II

Scarlet Nexus

The Elder Scrolls Online: Blackwood

Necromunda: Hired Gun

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Tell Me Why

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Knockout City

Ninja Gaiden: Master Collection

Solasta: Crown of Magister

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Warhammer: Age of Sigmar – Storm Ground

Wonder Boy: Asha in Wonderland

Backbone

Song of Horror

Huntdown -Revisited-

Capcom Arcade Stadium

DC Super Hero Girls: Teen Power

World’s End Club

Pokemon Go -Revisited-

Leo’s Fortune

The Longest Road on Earth

AYRICA

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? -S.T.A.L.K.E.R-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Battlefield 2042

Escape from Tarkov

…

Half-Life 2

GTA Vice City