Monster’ın GeForce GTX 16 serisi grafik kartlı modelleri satışta

Monster Notebook NVIDIA GeForce GTX 1650 ve GTX 1660Ti grafik kartlı gaming laptop modellerini oyunseverlere sundu.

14 yıldır Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası olan Monster Notebook, en yeni teknolojileri ve en iyi performansı oyunseverlerle buluşturmaya devam ediyor. NVIDIA®’nın piyasaya kısa süre önce sürdüğü Turing mimarisine sahip en yeni grafik kartları GeForceTM GTX 1650 ve GTX 1660Ti ile Intel®’in 9. nesil CoreTM i7 işlemcileri markanın yeni oyun bilgisayarı modellerinde yerini aldı.

Turing ile daha yüksek performans

Monster’ın yeni Abra ve Tulpar modellerinde yer alan NVIDIA GeForce GTX 16 serisi ekran kartları, günümüzün en gelişmiş GPU mimarisi olan Turing’i ülkemizdeki oyun tutkunlarının kullanımına sunuyor. Performans, verimlilik ve maliyet dengesi düşünülerek tasarlanan GTX 16 serisi kartlar, bir önceki nesil 10 serisi grafik kartlarına göre ortalama %40 daha iyi performans veriyor. Bu da kullanıcılara en yeni oyunlarda yüksek grafik ayarlarında ve 1080p çözünürlükte 120FPS’e kadar çıkma imkânı veriyor.

9. nesil Intel Coffee Lake Core i7-9750-H işlemci

Monster’ın yeni gaming laptop modelleri en son grafik teknolojileri yanında Intel’in en yeni işlemcileri olan 9. nesil altı çekirdekli işlemcisi CoreTM i7-9750H modelini kullanıyor. Normalde 2.6GHz hızında çalışan bu işlemci ihtiyaç duyulduğunda 4.5GHz hıza çıkabiliyor. Ayrıca Intel’in Quick Sync Video teknolojisini de bünyesinde barındıran bu işlemci, oyunculara oyunlarını canlı olarak yayınlama veya kaydedip işleme gibi durumlarda da yüksek performans veriyor. Intel tarafından geliştirilen bir başka teknoloji olan OptaneTM hafıza teknolojisine sahip işlemci, sık kullanılan uygulamaların çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlıyor.

Üstün performans için tasarlandı

Monster’ın tüm gaming laptop modelleri gibi GTX 1650 ve GTX 1660Ti grafik kartına sahip yeni Abra ve Tulpar modelleri de kullanıcılara oyunlarda en yüksek performansı sunmak üzere tasarlandı. Bu amaçla güçlü işlemcisini ve grafik kartını yüksek okuma ve yazma hızına sahip SSD depolama birimleri ve 2666 MHz hızında çalışan yüksek performanslı DDR4 belleklerle destekleyen ürünler, oyunculara daima yüksek performans ve akıcı bir oyun deneyimi veriyor.

Üstelik kullanıcılar, Monster Notebook’un başka hiçbir markada olmayan özelleştirme seçeneğiyle, seçtikleri modele bellek ya da SSD ekleterek sistemlerinin performansını daha da yukarı taşıma imkânına sahipler. 2 yıl garantiye sahip olan tüm Monster modelleri ayrıca ömür boyu ücretsiz bakım hizmetiyle birlikte geliyor.

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