Netmarble’ın yeni strateji oyunu “Iron Throne” 16 Mayıs’ta çıkıyor.

Netmarble tarafından yayınlanacak Iron Throne mobil oyunu 16 Mayıs 2018 tarihinde tüm dünyada yayında olacak.

16 Mayıs 2018 tarihinde dünya lansmanı yapılacak takım lejyon savaşı ve büyük savaş dahil olmak üzere benzersiz kahramanlar sistemi ve modları ile tüm özellikleriyle tam bir MMO strateji oyunu olan Iron Throne tüm dünyada yayınlanacak.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, mobil cihazlar için yeni MMO strateji oyunu Iron Throne’un resmi lansmanının 16 Mayıs 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Iron Throne, 4Plat tarafından geliştirilen ve Netmarble tarafından yayınlanan yeni nesil MMO strateji oyunu. Sürükleyici hikayeler ve beklenmedik gelişmelerle dolu klasik savaş oyunu ve RPG görevleri gibi renkli oyun bileşenleri ve stratejik oyun öğeleri ile tamamen yeni bir strateji oyun deneyimi seviyesi sunuyor. Buna ek olarak, Büyük Savaş ve Lejyon Savaşı gibi çeşitli savaş odaklı modları, askerleri ya da kaynakları kaybetmeden oynanabildiği için, oyunculara savaşın saf keyfini sunuyor.

Iron Throne’da nihai hedef kral olmak. Bu hedefi başarmak için oyuncular güçlü bir ittifak ve birçok savaşa farklılaşan stratejilerle aktif katılım gerektiren Başkent Savaşı’nı kazanmak zorunda. Bütün bunlar, tamamen 3D yüksek kaliteli görseller içinde, “bir orta çağ krallığının hükümdarı olarak hükmetme fantezini yaratırken” gerçekleşiyor. Oyuncular, oyunun görev ve imalat sisteminde, kendi birliklerini yönetmesi için çeşitli kahramanlar kiraladıkları, daha sonra görevleri oynayarak ve İmal edilmiş eşyalarla kahramanları donatmaya devam ederek onları geliştirdikleri RPG öğelerini bulacaklar.

Iron Throne, artık resmi internet sitesi üzerinden dünya çapında ön kayıt alıyor. (www.playironthrone.com) Ön kayıt yaptıran oyuncular 1.000 Altın, Boyut Fatihi Miğferi ve Boyut Fatihi Büyük Kılıcı ödüllerini alacaklar.

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