Yerli MMO Korsan Oyunu Armada Battle

%100 Türk yapımı MMO korsan oyunu ile okyanusların korkulu rüyası olmaya hazır olun!

Ülkemizde her geçen gün yerli oyun geliştiricileri ve yerli oyunlar artıyor. Buna en iyi örneklerden birisi ise Online Deniz Savaşı Oyunu olan Armada Battle. Salih Selim Belek’in henüz lisedeyken geliştirdiği yerli oyun Armada Battle oyun severlerin beğenisine sunuldu.

Bir geminin kaptanı olabilir, uçsuz bucaksız okyanuslarda maceralara atılabilir ve düşmanlarınızın korkulu rüyası olabilirsiniz.

Armada Battle, çevrimiçi aksiyon tabanlı deniz savaşı oyunudur. Başlangıçta küçük bir filika ile başladığınız yolculuğa sistem ve düşman gemilerini batırarak, deniz canavarlarını öldürerek ganimetler kazanırsınız. Bu ganimetlerle yeni, daha güçlü gemiler satın alarak geminizi top ve envai çeşit aksesuarlar ile geliştirebileceğiniz bir korsan oyunudur. Ama unutmayın bu yolda şan şöhret sahibi olmak da var, deniz dibini boylamakta…

Türk yapımı oyun henüz ön kayıt aşamasında bile 10 binden fazla kayıtlı kullanıcıya erişti. Şuanda alfa sürümünde olan oyun 1 ay içerisinde 200 bin görüntülenmeye ulaştı ve her geçen gün büyüyor.

Oyunun tanıtım videosu:

Armada Battle Oyununun Çıkış Hikayesi

Salih Selim Belek, online deniz savaşı oyununun çıkış hikayesini şöyle anlatıyor:

“Hayatımın odak noktasının üretmek üzerine olması gerektiğini düşündüm. Bir gece yarısı bilgisayar başında sabahlarken hayalimdeki Armada Battle projesinin temellerini atmaya hemen o gün başlamıştım.”

İlk başta uzun bir süre yalnız geliştirmeyi sürdürdüğü oyun projesine daha sonra onun bu hayaline inanan insanlar gönüllü olarak yardım etmeye başladılar ve ekibi genişledi.

Online Oyunun Gelişim Serüveni

Oyunu yaparken denizcilik ve korsanlık ile ilgili gerçek terimlerin araştırılıp konu ile alakalı birçok hikayeden ilham alındığı aşikardır.

Geliştirici ekibi alanlarında uzman, hızlı, oyuncu ile arasında duygusal bağ kurma yeteneğine sahip kişilerden oluşmuş.

Armada Battle gibi 7’den 70’e herkese hitap eden online oyunlar üretmeyi amaçlıyorlar.

Armada Battle Nasıl Oynanır?

– Ücretsiz kayıt olup; indirmeden ve kurmadan oynayabileceğiniz web tabanlı oyundur. Oyuna kayıt olduktan sonra ilk aşamada bir sandal ile okyanuslara açılırsınız.

Başlangıçta herkes belirli bir miktarda zıpkın, zıpkınatar, top ve gülle ile oyuna başlar. Oyunda altın ve daha değerli olan elmas olmak üzere 2 farklı para birimi mevcuttur. Deniz haritasındaki sandıkları toplayarak elmas kazanabilir, deniz canavarlarını öldürerek altın kazanıp geminize ek aksesuarlar satın alabilirsiniz. Sistem gemilerini ve diğer oyuncuları batırarak deneyim puanı ve ödüller kazanırsınız.

Deniz Canavarı Efsanesi

Oyunda zıpkın ve zıpkınatar kullanarak öldürebileceğiniz deniz canavarları mevcut. Bir anda kendinizi okyanusta korkunç canavarlarla veya ahtapotlarla mücadele ederken bulabilirsiniz.

Hikâye Tabanlı Görevler

Çeşitli hikâyelere sahip görevler, sizden belirli hedeflere ulaşmanızı ister. Hedeflere ulaştığınız takdirde birçok ödül ve bir sonraki seviyeye geçmek için ihtiyacınızın olduğu deneyim puanlarını kazanırsınız.

Oyuncu Gemisi Batır ve Rütbe Kazan!

İlk seviye başlangıç seviyesi olduğundan burada gerçek oyunculara karşı saldırı yapamıyorsunuz. Ama üst seviyelere ait haritalarda oyuncular batırabilmek mümkün olduğundan kıyasıya bir rekabet bizleri bekliyor. Her oyuncu gemisi batırmada savaş puanı kazanırsınız. Savaş puanı kazandıkça geminizin altında gözükebilen rütbelerden elde ediyorsunuz.

Hikâye Tabanlı Görevler

Çeşitli hikâyelere sahip görevler, sizden belirli hedeflere ulaşmanızı ister. Hedeflere ulaştığınız takdirde birçok ödül ve bir sonraki seviyeye geçmek için ihtiyacınızın olduğu deneyim puanlarını kazanırsınız.

Oyuncu Gemisi Batır ve Rütbe Kazan!

İlk seviye başlangıç seviyesi olduğundan burada gerçek oyunculara karşı saldırı yapamıyorsunuz. Ama üst seviyelere ait haritalarda oyuncular batırabilmek mümkün olduğundan kıyasıya bir rekabet bizleri bekliyor. Her oyuncu gemisi batırmada savaş puanı kazanırsınız. Savaş puanı kazandıkça geminizin altında gözükebilen rütbelerden elde ediyorsunuz.

Korsanlık Sınavını Bitir ve Seviye Atla

Bir sonraki seviyeye geçmek için yeterli deneyim puanına ulaştıktan sonra korsanlık sınavına girme imkânınız olur. Korsanlık sınavında sizden birçok zorlu görevin yapılması istenir.

Korsanlık sınavını başarıyla tamamlarsanız bir sonraki seviyeye geçersiniz.

Arkadaşlarını Topla ve Armada Kur

Gerçek hayattaki arkadaşlarınızı toplayıp sayısı 200’e kadar çıkabilen gemilerden meydana gelen deniz donanması anlamındaki Armadanızı oluşturursunuz. Armadanız ile birlikte yeni okyanusları keşfedebilir, deniz haritasında karşılaştığınız başka Armadalara ait savaş adalarını fethedebilirsiniz.

Istanbul’a Özel Harita!

Oyunda her seviye için 4 farklı harita bulunuyor. Oyundaki haritaların en önemli özelliği farklı konseptlerde karşınıza çıkan özel haritalar. Örneğin oyuna ilk başladığınızda bulunduğunuz harita Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü, Surlar vs. Istanbul’a ait izler taşıyor.

6 Farklı Dil Desteği

Armada Battle deniz savaşı oyununda şuanda Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Çince dilleri bulunuyor.

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