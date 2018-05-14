PUBG TAMGAME Ligi büyük finalinin tarih açıklandı

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2 Milyon dolar ödüllü PUBG Global Invitational 2018’e katılacak şampiyon Volkswagen Arena’da belirlenecek!

PUBG Corp. tarafından geliştirilen PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS PUBG), 40 Milyondan fazla oyuncusu ve Steam üzerinde 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoru ile Battle Royale türünü yarattı.Ana sponsor LG Electronics ve bilet satışını gerçekleştirecek GameSatış’ın sponsorluğunda gerçekleşen, PUBG Corp. onaylı LG PUBG TAMGAME Ligi (LG PUBG TGL) Büyük Finali’nin yeri
belli oldu.

Haziran ayında gerçekleşecek yarı final eleme turnuvalarından galip çıkacak takımlar kozlarını 23 Haziran’daki Büyük Finalde Volkswagen Arena’da paylaşacak. 20 takım içerisinden şampiyon olarak çıkmayı başaran takım, PUBG Corp tarafından 25 – 29 Temmuz’da Berlin’de düzenlenecek ve toplam 2 Milyon Dolar ödülün dağıtılacağı ilk global eSpor turnuvası PUBG Global Invitational (PGI) 2018'e katılma hakkı kazanacak.

LG PUBG TAMGAME Ligi Büyük Finali indirimli dönem biletleri bugünden itibaren GameSatış internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor.
2 Milyon dolar ödülle sahip PGI 2018’e katılacak takımın belirleneceği LG PUBG TGL Büyük Finalini yerinde izlemek ve heyecana ortak olmak için 23 Haziran Cumartesi Volkswagen Arena’da buluşuyoruz.

Büyük Finale giden yolda LG PUBG TAMGAME Ligi eleme maçları 240 takımın katılımı ile Mayıs ayında da tüm heyecanı ile devam ediyor. Ay boyunca Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek mücadelelerde Haziran ayındaki yarı finale katılmaya hak kazanacak 24 takım belirlenecek.

Bu heyecan dolu mücadeleleri canlı anlatım ve analizler ile Türkiye Resmi PUBG Twitch kanalı twitch.tv/battlegroundstr üzerinden izleyebilirsiniz.

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