Nostalji sevenler için PlayStation Classic aralık ayında satışa çıkıyor

Sony Interactive Entertainment (SIE), ilk PlayStation®’ın görünümüne sahip olan, ancak boyut olarak daha minyatür oyun konsolu PlayStation®Classic’in, 20 oyun yüklü olarak sınırlı sayıda Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya çıkacağını duyurdu.

İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.

PlayStation Classic; buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation’ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları %45, hacim olarak ise %80 daha küçük. Final Fantasy® VII (SQUARE ENIX Co., LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) ve Wild Arms (SIE) gibi toplamda 20 PlayStation oyunu önden yüklü olarak geliyor. PlayStation Classic, orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranları ve 90’ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncular için mükemmel bir uyum sağlıyor.

PlayStation Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki control cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.

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